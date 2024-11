(29) JEAN-BAPTISTE GORBY (C)

(33) JOÃO MARQUES (C)

(27) RAFIK GUITANE (C)

(10) ANDRÉ HORTA (C)

(8) JOÃO MOUTINHO (C)

(6) VITOR CARVALHO (C)

(77) GABRI MARTÍNEZ (C)

(11) ROGER FERNANDES (C)

(11) EGGERT GUDMUNDSSON (C)

(20) GOTTFRID RAPP (C)

(7) JENS THOMASEN (C)

(23) NIKLAS HULT (C)

(16) TIMOTHY OUMA (C)

(6) ANDRI BALDURSSON (C)

(15) SIMON HEDLUND (C)

Fuorigioco. Ibrahim Buhari(Elfsborg) prova il lancio lungo, ma Arbër Zeneli e' colto in fuorigioco.19:27

Andri Baldursson (Elfsborg) e' ammonito per fallo.18:59

Fuorigioco. Michael Baidoo(Elfsborg) prova il lancio lungo, ma Ahmed Qasem e' colto in fuorigioco.18:58

Tentativo fallito. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.18:56

PREPARTITA

Elfsborg - Sporting Braga è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 18:45 allo stadio Borås Arena di Borås.

Arbitro di Elfsborg - Sporting Braga sarà Juxhin Xhaja. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Dove vedere Elfsborg-Sporting Braga di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Elfsborg-Sporting Braga si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

Elfsborg-Sporting Braga verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

