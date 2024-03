(93) COLE MCKINNON (C)

(8) RYAN JACK (C)

(43) NICOLAS RASKIN (C)

(42) MOHAMED DIOMANDE (C)

(7) FÁBIO SILVA (C)

(4) JOHN LUNDSTRAM (C)

(11) TOM LAWRENCE (C)

(21) DUJON STERLING (C)

(20) JOÃO MÁRIO (C)

(10) ORKUN KÖKÇÜ (C)

(11) ÁNGEL DI MARÍA (C)

(87) JOÃO NEVES (C)

(7) DAVID NERES (C)

(27) RAFA (C)

(61) FLORENTINO (C)

Tiro parato. David Neres (Benfica) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Fredrik Aursnes.21:15

Gol! Benfica 0, Rangers 1. Tom Lawrence (Rangers) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mohamed Diomande.21:09

Tiro parato. David Neres (Benfica) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alexander Bah.21:06

PREPARTITA

Benfica - Rangers è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 7 marzo alle ore 21:00 allo stadio Estádio da Luz di Lisbon.

Arbitro di Benfica - Rangers sarà Tobias Stieler. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Benfica nella fase a gironi ha incontrato Real Betis superando il girone con 0 punti mentre Rangers ha incontrato Aris Limassol, Sparta Prague e Real Betis superando il girone con 11 punti.

Benfica-Rangers ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa è la terza sfida tra il Benfica e i Rangers in Europa – le prime due sono terminate in pareggio nella fase a gironi dell’Europa League 2020/21 (3-3 in Portogallo, 2-2 in Scozia).

I Rangers hanno perso solo una delle ultime sette trasferte in Portogallo nelle competizioni europee (2V, 4N), la più recente nell’aprile 2022 contro lo Sporting Braga (1-0).

Il Benfica è la squadra che ha giocato più gare in casa in Europa League senza mai registrare una sconfitta (27: 21V, 6N) e solo una volta non è riuscito a segnare: 0-0 contro il Galatasaray nel febbraio 2019.

Per I Rangers questa è la prima sfida in una fase a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee dalla finale di Europa League nel 2022, in cui persero ai rigori contro l’Eintracht Frankfurt. Gli scozzesi persero tre delle quattro trasferte a eliminazione diretta in quella stagione, vincendo 4-2 contro il Borussia Dortmund ai play-off.

Ángel Di María è stato coinvolto in npve gol in sette gare in casa in Europa League con il Benfica (quattro centri e cinque assist), realizzando una doppietta contro il Tolosa ai play-off in questa stagione e diventando il giocatore del Benfica più “vecchio” ad aver segnato una doppietta nelle maggiori competizioni europee (36 anni e un giorno).

Dove vedere Benfica-Rangers di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Benfica-Rangers si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 7 marzo.

Benfica-Rangers verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League