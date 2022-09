SC Freiburg

(90) NARIMAN AKHUNDZADE (C)

(44) ELVIN CAFARGULIYEV (C)

(18) ISMAYIL IBRAHIMLI (C)

(19) FILIP OZOBIC (C)

(15) LEANDRO ANDRADE (C)

(7) RICHARD ALMEIDA (C)

(77) RAMIL SHEYDAYEV (C)

(2) QARA QARAYEV (C)

(8) MARKO JANKOVIC (C)

(20) KADY (C)

(10) ABDELLAH ZOUBIR (C)

(14) YANNIK KEITEL (C)

(23) ROBERT WAGNER (C)

(34) MERLIN RÖHL (C)

(7) JONATHAN SCHMID (C)

(11) DANIEL-KOFI KYEREH (C)

(42) RITSU DOAN (C)

(8) MAXIMILIAN EGGESTEIN (C)

(32) VINCENZO GRIFO (C)

(27) NICOLAS HÖFLER (C)

Tiro parato. Ritsu Doan (Friburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Woo-Yeong Jeong con suggerimento di testa.21:01

Rigore concesso da Toral Bayramov (Qarabağ) per un fallo in area.21:02

Rigore per Friburgo. Matthias Ginter e'stato atterrato in area di rigore.21:02

Toral Bayramov (Qarabağ) e' ammonito per un brutto fallo.21:05

Gol! Friburgo 1, Qarabağ 0. Vincenzo Grifo (Friburgo) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:06

Gol! Friburgo 2, Qarabağ 0. Ritsu Doan (Friburgo) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Maximilian Eggestein.21:14

Tiro parato. Abdellah Zoubir (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Qara Qarayev.21:32

Tiro parato. Nils Petersen (Friburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:33

Fuorigioco. Owusu Kwabena(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Marko Vesovic e' colto in fuorigioco.21:34

Tiro parato. Marko Jankovic (Qarabağ) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Qara Qarayev.21:42

Vincenzo Grifo (Friburgo) e' ammonito per un brutto fallo.21:46

Ritsu Doan (Friburgo) e' ammonito per un brutto fallo.22:10

Tiro parato. Kady (Qarabağ) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Owusu Kwabena.22:12

Fuorigioco. Abdellah Zoubir(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Owusu Kwabena e' colto in fuorigioco.22:16

Tiro parato. Kady (Qarabağ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Abdellah Zoubir.22:29

Tiro parato. Abdellah Zoubir (Qarabağ) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marko Vesovic con cross.22:39

PREPARTITA

SC Freiburg - Qarabag è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 21:00 allo stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau.

Arbitro di SC Freiburg - Qarabag sarà Erik Lambrechts coadiuvato da Jo De Weirdt e Mathias Hillaert. Al VAR invece ci sarà Willy Delajod.

SC Freiburg-Qarabag ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questo sarà il primo incontro tra SC Freiburg e FK Qarabag nelle competizioni europee.

Il Qarabag ha perso tutte e quattro le partite disputate finora contro avversari tedeschi, due sconfitte sia contro il Borussia Dortmund che contro l'Eintracht Francoforte nelle qualificazioni all’Europa League.

Le squadre tedesche hanno vinto tutte e otto le loro partite contro squadre dell'Azerbaigian in Europa, segnando collettivamente 21 gol e subendone solo quattro. Questa sarà la prima partita di questo tipo dal dicembre 2016, quando il Mainz 05 batté l'FK Qabala.

Tutte le ultime tre vittorie del Qarabag in Europa League sono arrivate fuori casa, battendo il PAOK Salonicco nel 2016/17, il Vorskla Poltava nel 2018/19 e l'F91 Dudelange nel 2019/20, anche se ha perso le ultime cinque partite esterne in questa competizione.

Il Friburgo nell’unico precedente in Europa League non ha superato le fasi a gironi nel 2013/14, inoltre non ha vinto nessuna delle sue tre partite in casa (2N, 1L).

Dove vedere SC Freiburg-Qarabag di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

SC Freiburg-Qarabag si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 8 settembre.

SC Freiburg-Qarabag verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

