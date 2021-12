LIVE GENK - SK RAPID WIEN 0-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(47) DALIBOR VELIMIROVIC (C)

(23) JONAS AUER (C)

(14) SRDJAN GRAHOVAC (C)

(13) THORSTEN SCHICK (C)

(27) MARCO GRÜLL (C)

(8) CHRISTOPH KNASMÜLLNER (C)

(16) DEJAN PETROVIC (C)

(5) ROBERT LJUBICIC (C)

(14) BASTIEN TOMA (C)

(11) MIKE TRÉSOR (C)

(20) CAREL EITING (C)

(15) JAY-DEE GEUSENS (C)

(24) LUCA OYEN (C)

(35) ANDRÁS NÉMETH (C)

(17) PATRIK HROSOVSKY (C)

(28) JOSEPH PAINTSIL (C)

(42) KRISTIAN THORSTVEDT (C)

Fuorigioco. Martin Moormann(Rapid Vienna) prova il lancio lungo, ma Thorsten Schick e' colto in fuorigioco.21:01

PREPARTITA

Genk - SK Rapid Wien è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Cegeka Arena di Genk.

Dove vedere Genk-SK Rapid Wien di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Genk-SK Rapid Wien si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 9 dicembre.

Genk-SK Rapid Wien verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

