Stadio: Gewiss Stadium

Città: Bergamo

Capienza: 26724 spettatori19:57

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Atalanta-Marsiglia, gara valida per il ritorno della semifinale di UEFA Europa League.19:57

Tutto pronto per la sfida di ritorno tra l’Atalanta di Gasperini e il Marsiglia di Gasset: si ripartirà dal risultato di 1-1 di una settimana fa.19:57

L’Atalanta ha bisogno di una vittoria per accedere alla finale, che si svolgerà il prossimo 22 maggio all’Aviva Stadium di Dublino. La Dea si presenta al match dopo la vittoria per 2-1 di Salerno, con Koopmeiners che, ancora una volta, ha dimostrato di essere un giocatore fondamentale, cambiando la partita dopo essere entrato a gara in corso.19:58

Il Marsiglia arriva con qualche giorno di riposo in più rispetto alla squadra di Gasperini, in quanto i francesi non hanno giocato lo scorso week-end.19:58

La Dea affronterà questo importantissimo match con tutto il supporto dei propri tifosi: ci saranno più di 20 mila persone ad assistere al match.19:58

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Atalanta si dispone con un 3-4-3: Musso – De Roon, Hien, Djimsiti – Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri – De Keteleare, Scamacca, Lookman.20:00

Gasperini schiera una formazione piuttosto offensiva, con il tridente formato da De Keteleare, Scamacca e Lookman e con Koopmeiners che retrocedere in mezzo al campo al fianco di Ederson. Sulle fasce ci saranno Zappacosta e Ruggeri, mentre De Roon si posizionerà come braccetto di destra in una difesa composta anche da Hien e Djimsiti. Tra i pali confermato Musso.20:02

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Marsiglia scende in campo con un 3-5-2: Pau Lopez – Mbemba, Gigot, Balerdi – Clauss, Harit, Veretout, Kondogbia, Merlin – Ndiaye, Aubameyang.20:03

Gasset sceglie una difesa a tre con Mbemba, Gigot e Balerdi davanti a Pau Lopez. In fase di non possesso, la squadra francese potrebbe abbassare le ali, che oggi saranno Clauss e Merlin. In mezzo al campo tocca nuovamente a Kondogbia, Veretout e Harit. Davanti Aubameyang verrà affiancato da Ndiaye.20:05