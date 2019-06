Italia U21

(2) PLACHETA (C)

(17) JOZWIAK (C)

(8) PIOTROWSKI (C)

(10) SZYMANSKI (C)

(16) DZICZEK (C)

(7) ZURKOWSKI (C)

(19) JAGIELLO (C)

(21) LOCATELLI (C)

(8) ZANIOLO (C)

(5) TONALI (C)

(23) MURGIA (C)

(7) PELLEGRINI (C)

(10) MANDRAGORA (C)

(18) BARELLA (C)

Novità anche in attacco: spazio dal 1’ per Cutrone e Orsolini. Partiranno dalla panchina, invece, Kean e Zaniolo.20:30

Diversi cambi di formazione per Luigi Di Biagio rispetto alla partita contro la Roja: in difesa ci sarà Bastoni al fianco di Mancini e Adjapong sulla destra, preferito a Calabresi.20:30

Gli Azzurri tornano in campo dopo l’esordio vincente con la Spagna. Ad attenderli la Polonia, a quota tre punti nel girone.20:30

Commento in diretta

PREPARTITA

Italia - Polonia è valevole per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 19 giugno alle ore 21:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

L'Italia di Luigi di Biagio è reduce dalla fantastica vittoria per 3-1 contro la Spagna, grazie alla doppietta del gioiello della Fiorentina Federico Chiesa ed al gol su rigore di Pellegrini mentre la Polonia ha battuto a sorpresa il Belgio per 3-2. In virtù di questi risultati l'Italia guida il girone A con 3 punti seguita dalla Polonia (stessi punti ma differenza reti inferiore), Belgio e Spagna.

Dove vedere Italia - Polonia

Italia - Polonia under 21 si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 19 giugno.

