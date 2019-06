E' FINITO IL PRIMO TEMPO, Belgio-Italia 0-1. Barella segna nel finale di tempo, ma non basta: la Spagna conduce per 3-0, si spera in un gol della Polonia o siamo fuori21:45

Saelemaekers cade in area, l'arbitro non fischia il rigore. Poi l'attaccante belga rotola a terra dopo un contatto con Chiesa21:41

Spagna-Polonia 3-0: brutta notizia per gli Azzurrini, che ora sarebbero eliminati anche in caso di vittoria21:40

PELLEGRINI! Non arriva per poco sull'imbeccata di Locatelli21:35

L'Italia è dominante nel possesso palla (65%) ma non è concreta in zona gol21:34

Benvenuti al live di Belgio-Italia, gara valevole per l'ultima giornata del Girone A degli Europei Under 2120:30

PREPARTITA

Belgio - Italia under 21 è valevole per l'ultima giornata della fase a gironi degli Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 22 giugno alle ore 21:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

L'Italia del mister Di Biagio con la sconfitta per 1-0 contro la Polonia si è complicata la strada per qualificarsi alla fase successiva degli Europei. Dovrà necessariamente vincere con il Belgio e sperare che la Spagna faccia altrettanto contro la Polonia senza troppi gol di scarto. Il Belgio invece è ultimo in classifica nel girone dopo la sconfitta con la Polonia nella partita di esordio per 3-2 e la sconfitta contro la Spagna per 2-1.

Dove vedere Belgio - Italia under 21

Belgio - Italia under 21 si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 22 giugno.

