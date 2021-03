(22) YEREMI PINO (C)

(20) RIQUI PUIG (C)

(15) JON MONCAYOLA (C)

(8) FRAN BELTRÁN (C)

(16) MANU GARCÍA (C)

(10) GONZALO VILLAR (C)

(6) MARTÍN ZUBIMENDI (C)

(11) MARC CUCURELLA (C)

(18) JAVIER PUADO (C)

(17) BRAHIM DÍAZ (C)

(14) TAMAR SVETLIN (C)

(7) TOMI HORVAT (C)

(15) SANDI OGRINEC (C)

(17) ALJOSA MATKO (C)

(10) TIMI MAX ELSNIK (C)

(16) ADAM GNEZDA CERIN (C)

(8) DEJAN PETROVIC (C)

(2) ZAN ROGELJ (C)

Slovenia U21 - Spagna U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 24 marzo alle ore 18:00 allo stadio Ljudski vrt di Maribor.

