Benvenuti alla diretta scritta di Italia-Norvegia, ultima gara della fase a gironi dell'Europeo Under 21. 20:03

Sarà serata di verdetti per il Gruppo D: contemporaneamente a questo match si gioca anche la sfida tra Svizzera e Francia il cui esito interessa da vicino l'Italia di Nicolato. 20:06

La Francia guida la classifica del Gruppo D dell'Europeo Under 21 con 6 punti. Seguono Italia e Svizzera a quota 3, mentre la Norvegia è rimasta a 0 punti dopo le due sconfitte rimediate. Soltanto la prima e la seconda classificata di ogni Gruppo accederanno al turno successivo.20:57

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Italia scende in campo con il consueto 3-5-2: Carnesecchi - Scalvini, Lovato, Okoli - Parisi, Ricci, Tonali, Rovella, Bellanova - Gnonto, Pellegri. A disposizione: Caprile, Turati, Pirola, Esposito, Colombo, Udogie, Cittadini, Bove, Cancellieri, Cambiaso, Miretti, Cambiaso.20:09

Nicolato sceglie ancora la coppia d'attacco Gnonto-Pellegri dal primo minuto. Rispetto al successo sulla Svizzera si registrano due cambi, uno in difesa (c'è Lovato con Scalvini e Okoli) e l'altro a centrocampo con Ricci che torna titolare al posto di Bove.20:14

Smerud invece si affida in attacco a Botheim e Jatta; Ceide (autore dell'unico gol della Norvegia in questa edizione degli Europei) ed Evjen sono gli esterni del centrocampo a quattro con Hove e Kitolano davanti alla difesa. 20:22

Tra Italia e Norvegia si registra un unico precedente all'Europeo Under 21 nella fase a gironi della competizione del 2013: quel match finì 1-1 con la rete di Bertolacci per gli Azzurrini. 20:30

Le squadre stanno entrando in campo: tutto pronto per Italia-Norvegia.20:39

3'

Prima progressione dalla destra con Bellanova che a ridosso del fondo campo crossa per cercare un compagno in area ma il traversone non è preciso e il pallone supera la linea. La Norvegia riparte dalla rimessa di Klaesson. 20:50