Internazionali: Swiatek campionessa al telefono, Sabalenka scherza col team. Errani e Paolini, ultime speranze azzurre

Il Foro Italico incorona per la terza volta Iga Swiatek che continua la sua battaglia con la bielorussa Sabalenka all’ennesima finale persa. L’ultima speranza per l’Italia è il doppio Errani-Paolini

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Iga Swiatek si conferma la dominatrice assoluta del tennis femminile. La 22enne polacca, che in campo sembra glaciale, conquista per la terza volta il titolo agli Internazionali di Roma e si conferma come la regina del movimento femminile e grande favorita in vista del Roland Garros. Altra delusione invece per Aryna Sabalenka, l’atleta bielorussa che è diventata una delle “fan favourite” del Foro Italico si scioglie ancora una volta nel momento più importante.

Swiatek dominatrice: Sabalenka demolita

Iga Swiatek non conosce ostacoli sulla terra rossa. La 22enne polacca è pronta a prendersi definitivamente lo scettro di regina del tennis femminile e Roma aggiunge un altro tassello di conquista sulla strada del dominio mondiale. Gli bastano pochi minuti nel primo set per prendere in mano le redini della partita. Primo break conquistato e poi un altro al settimo game tanto per chiarire la situazione. Sabalenka è senza soluzioni e dopo aver perso 6-2 il primo parziale si rifugia nel “toilet-break” per provare a riordinare le idee.

Nel secondo set il match sembra cambiare con Aryna Sabalenka che comincia a tirare decisamente più forte e soprattutto decisamente più in campo; mette pressione Swiatek in risposta ma non riesce a piazzare il break che invece la polacca mette a segno nel settimo game. E poi va a chiudere con un nettissimo 6-3.

Rivivi le emozioni della finali

Appuntamento al Roland Garros

Sono Swiatek e Sabalenka le grandi sta del circuito femminile. Battaglia a Madrid, vittoria decisamente più netta per la polacca a Roma che in questo momento sembra imbattibile sulla terra rossa. La bielorussa subito dopo il match dà appuntamento al Roland Garros per un’altra finale magari con la speranza di riuscire finalmente a rompere la maledizione.

A fine partita Iga Swiatek esulta con il suo team ma soprattutto a telefono. Subito dopo il match mentre impazzano i preparativi per la premiazione però la polacca si dedica al suo telefono, è alle prese con una videochiamata e ci si chiede chi c’è dall’altra parte della linea. Non è a suo agio quando c’è da prendere il microfono ma strappa una risata parlando del trofeo: “Magari l’anno prossimo se vinco mi fate trovare un tiramisù dentro”. Non perde il buonumore neanche Aryna Sabalenka che i ringraziamenti li fa a contrario con un carico di ironia: “Ringrazio il mio team che mi ha aiutato a perdere un’altra finale”

Errani e Paolini: l’ultima speranza azzurra

Dopo l’eliminazione della coppia Vavassori-Bolelli in semifinale, l’Italia ha ancora un ultima fiche da giocare sulla ruota di Roma ed è quella rappresentata dal doppio Paolini-Errani. Le due azzurre sono chiamate a una nuova impresa visto che oggi sfidano intorno alle 13.30 la coppia formata dalla statunitense Coco Gauff e dall’australiana Erin Routliffe. Sarà un match molto complicato per le azzurre che sognano di conquistare il titolo a Roma visto che la coppia avversaria è una delle migliori del circuito con Gauff che è al top della classifica sia in singolo che in doppio.