Internazionali di Roma, Swiatek-Sabalenka diretta live

Iga Swiątek va a caccia del terzo titolo agli Internazionali d’Italia. La numero uno al mondo in carriera ha già conquistato venti riconoscimenti e mette nel mirino un’altra corona con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione nel ranking WTA. Percorso sensazionale da parte della polacca, che dopo aver vinto poche settimane fa il torneo a Madrid proprio contro la rivale Sabalenka, ha continuato a giocare ad alta intensità anche sulla terra rossa del Foro Italico. Qui sotto le avversarie battute da Queen Iga, superate tutte con un passivo di due set a zero, inclusa la sfida in semifinale contro la statunitense Gauss, numero tre al mondo

1°Turno: Bye

2° Turno: Swiatek -Pera 2-0 (6-0, 6-2)

-Pera 2-0 (6-0, 6-2) 3° Turno: Swiatek -Putintseva 2-0 (6-3, 6-4)

-Putintseva 2-0 (6-3, 6-4) Ottavi di finale: Swiatek -Kerber 2-0 (7-5, 6-3)

-Kerber 2-0 (7-5, 6-3) Quarti di finale: Swiatek -Keys 2-0 (6-1, 6-3)

-Keys 2-0 (6-1, 6-3) Semifinali: Swiatek-Gauff 2-0 (6-4, 6-3)