LIVE DANIMARCA U21 - RUSSIA U21 2-0 EUROPEI UNDER 21 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(7) ALEXANDER LOMOVITSKIY (C)

(15) DANIIL KULIKOV (C)

(19) DANIIL LESOVOY (C)

(20) NAIL UMIAROV (C)

(18) DANIIL UTKIN (C)

(22) ARSEN ZAKHARYAN (C)

(17) VYACHESLAV GRULEV (C)

(13) DENIS MAKAROV (C)

(21) DANIL GLEBOV (C)

(10) IVAN OBLYAKOV (C)

(14) MORTEN HJULMAND (C)

(18) VICTOR JENSEN (C)

(17) MOHAMMED DARAMY (C)

(19) GUSTAV ISAKSEN (C)

(20) MAGNUS ANDERSEN (C)

(10) JACOB BRUUN LARSEN (C)

(6) NIKOLAS NARTEY (C)

(8) JESPER LINDSTROM (C)

Tiro parato. Vyacheslav Grulev (Russia U21) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Fedor Chalov.18:40

Tiro parato. Denis Makarov (Russia U21) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra.18:21

Tiro parato. Denis Makarov (Russia U21) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Nayair Tiknizyan con cross.18:14

Gol! Danimarca U21 2, Russia U21 0. Anders Dreyer (Danimarca U21) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jesper Lindstrom.18:12

Gol! Danimarca U21 1, Russia U21 0. Jacob Bruun Larsen (Danimarca U21) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jesper Lindstrom con passaggio filtrante.18:11

Commento in diretta

PREPARTITA

Danimarca U21 - Russia U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 31 marzo alle ore 18:00 allo stadio Szombathelyi Haladás Stadion di Szombathely.

Arbitro di Danimarca U21 - Russia U21 sarà Maurizio Mariani coadiuvato da Alberto Tegoni e Daniele Bindoni.

