LIVE ISLANDA U21 - FRANCIA U21 0-2 EUROPEI UNDER 21 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(4) BOUBACAR KAMARA (C)

(15) ROMAIN FAIVRE (C)

(20) BOUBAKARY SOUMARÉ (C)

(17) EDUARDO CAMAVINGA (C)

(8) ALEXIS CLAUDE MAURICE (C)

(10) MATTEO GUENDOUZI (C)

(14) AURELIEN TCHOUAMENI (C)

(6) ALEX THÓR HAUKSSON (C)

(22) KOLBEINN THORDARSON (C)

(10) MIKAEL ANDERSON (C)

(8) ANDRI FANNAR BALDURSSON (C)

Tentativo fallito. Mikael Anderson (Iceland U21) un tiro di destro da fuori area tira alto in seguito a un calcio da fermo.18:45

Tentativo fallito. Odsonne Edouard (Francia U21) in seguito a una mischia da centro area di poco alto. Assist di Matteo Guendouzi con cross.18:44

Gol! Iceland U21 0, Francia U21 2. Odsonne Edouard (Francia U21) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Faitout Maouassa con passaggio filtrante.18:38

Fuorigioco. Finnur Tómas Pálmason(Iceland U21) prova il lancio lungo, ma Brynjólfur Darri Willumsson e' colto in fuorigioco.18:43

Sostituzione, Francia U21. Boubakary Soumaré sostituisce Aurelien Tchouameni per infortunio.18:18

Kolbeinn Finnsson (Iceland U21) e' ammonito per un brutto fallo.18:11

PREPARTITA

Islanda U21 - Francia U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 31 marzo alle ore 18:00 allo stadio Alcufer Stadium di Gyor.

Arbitro di Islanda U21 - Francia U21 sarà Lawrence Visser coadiuvato da Thibaud Nijssen e Ruben Wyns.

Dove vedere Islanda U21-Francia U21 di Europei Under 21 2021, in diretta tv e streaming

Islanda U21-Francia U21 si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 31 marzo.

