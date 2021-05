(22) MATEO KLIMOWICZ (C)

(13) SALIH ÖZCAN (C)

(20) VITALY JANELT (C)

(16) SHINTA APPELKAMP (C)

(17) ANTON STACH (C)

(21) RIDLE BAKU (C)

(7) FLORIAN WIRTZ (C)

(8) ARNE MAIER (C)

(11) MERGIM BERISHA (C)

(19) GUSTAV ISAKSEN (C)

(14) MORTEN HJULMAND (C)

(6) NIKOLAS NARTEY (C)

(20) MAGNUS ANDERSEN (C)

(8) JESPER LINDSTROM (C)

Commento in diretta

PREPARTITA

Danimarca U21 - Germania U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 31 maggio alle ore 21:00 allo stadio MOL Aréna Sóstó di Székesfehérvár.

Dove vedere Danimarca U21-Germania U21 di Europei Under 21 2021, in diretta tv e streaming

Danimarca U21-Germania U21 si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 31 maggio.

Il calendario completo di Europei Under 21