Europei volley Italia-Olanda diretta live: gli Azzurri per prendersi la semifinale

Ultimo aggiornamento 12-09-2023 20:10

Europei volley maschili, quarti di finale

Bari, inizio ore 21

Italia – – – – – – Olanda – – – – – –

Un quarto di finale dell’europeo di volley è passaggio inevitabile per agganciare la semifinale: nessuno si vuol illudere che sarà una passeggiata: l’Italia del volley sa di avere qualcosa in più rispetto a gran parte dell’universo della pallavolo continentale (e non solo), ma ogni partita fa storia a se e quella in programma alle 21 al PalaFlorio di Bari contro l’Olanda non fa eccezione.