LIVE SPAGNA - SVEZIA 0-0 EUROPEI 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Spagna-Svezia, partita del gruppo E. 20:26

Per queste due formazioni si tratta già di una ghiotta occasione per raggiungere gli ottavi di finale, considerando la sconfitta inattesa della Polonia contro la Slovacchia.20:27

La Spagna è alla sua 11ª partecipazione ad un Campionato Europeo - le ‘Furie rosse’ hanno vinto il torneo in tre delle precedenti 10 partecipazioni (1964. 2008, 2012), tra cui due delle ultime tre. Solo la Germania ha vinto il trofeo tante volte quante la Spagna (tre entrambe).20:28

La Svezia è alla sua settima partecipazione ad un Campionato Europeo. Infatti, dalla prima partecipazione come nazionale ospitante in occasione di Euro 1992 - che ad oggi coincide anche con la migliore performance nel torneo (semifinalista) - la Svezia si è qualificata per tutte le successive edizioni, tranne che nel 1996.20:28

La Spagna si schiera con un 4-3-3: Unai Simón - Marcos Llorente, Aymeric, Pau Torres, Jordi Alba - Koke, Rodrigo, Pedri - Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. A disposizione:Thiago, de Gea, Gerard Moreno, Traoré, García, Sarabia, Oyarzabal, Azpilicueta, José Gayà, Diego Llorente, Robert Sánchez, Fabián Ruiz.20:32

Risponde la Svezia con un più classico 4-4-2: Olsen - Lustig, Danielson, Lindelöf, Augustinsson - Sebastian Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg - Berg, Isak. A disposizione: Helander, Jansson, Claesson, Karl-Johan Johnsson, Bengtsson, Quaison, Ken Sema, Jordan Larsson, Krafth, Cajuste, Nordfeldt, Gustav Svensson.20:34

Luis Enrique sorprende mandando in campo Unai Simón e lasciando in panchina il portiere del Manchester United, David de Gea. Subito una scelta importante per un allenatore che non è nuovo a stupire.20:36

La Svezia di Jan Olof Andersson, priva della sua stella ritrovata Zlatan Ibrahimovic infortunato, si affida al giovane talentuoso Alexander Isak della Real Sociedad e all'espertissimo Marcus Berg. 20:53

Squadre in campo! E' il momento degli inni Nazionali. Prima quello della Svezia, poi la Marcha Real spagnola.20:59

Tutto pronto. Sarà l'arbitro sloveno Slavko Vincic a dirigere l'incontro.20:57

INIZIA LA PARTITA! Primo pallone giocato dalla Svezia.21:02

2' Subito il talento Pedri in luce, che cerca Morata in verticale ma è ottima la chiusura di Danielson.21:04

3' Cross pericoloso di Ferran Torres dalla destra. Lustig chiude in corner. Primo calcio d'angolo della gara.21:05

6' Continua a spingere la Spagna, soprattutto sulle corsie lateriali. Jordi Alba trovato sulla sinistra mette un pallone velenoso in mezzo che la difesa svedese mette in corner.21:08

7' Prima conclusione del match. Suglio sviluppi del calcio d'angolo, Dani Olmo ci prova in ribattuta da fuori area ma il pallone è alto.21:09

9' Come atteso, è la Spagna a far la partita mentre la Svezia gioca molto bassa lasciando l'iniziativa alla Roja.21:11

11' Dani Olmo viene steso da posizione defilata. Punizione per la Spagna da una zona pericolosa del campo. Koke però non trova nessun compagno.21:13

13' Morata riceve palla spalle alla porta in area di rigore, ma la difesa svedese è molto fisica e chiude facilmente. Non sarà facile per l'attaccante della Juventus.21:16

16' Che miracolo di Olsen! Grande occasione per la Spagna. Cross dalla desra di Koke sul quale si avventa Dani Olmo e colpisce di testa a botta sicura. L'ex portiere della Roma è sontuoso nel togliere in tuffo il pallone dall'angolino basso della porta.21:19

20' Impressionante la Spagna in questo avvio di gara. Al momento la Svezia registra un possesso palla del 10%.21:22

22' Si affaccia in avanti la Svezia con una lunga rimessa di Lindelöf, Forsberg ci prova al volo ma la palla esce alta sopra la traversa.21:24

23' Altra occasionissima per la Spagna. La Svezia non rinvia un pallone pericoloso, che va nei piedi di Koke. Il suo tiro violento si spenge però a lato.21:25