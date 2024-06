Aggiorna Diretta-Live

Benvenuti alla diretta testuale di Austria - Francia, gara che chiude la prima giornata del Girone D di questi EURO 2024 - dopo il successo in rimonta dell'Olanda per 2-1 contro la Polonia maturato nella giornata di ieri.20:15

Questo sarà solo il terzo incontro tra Austria e Francia in uno dei maggiori tornei per nazioni (tra Mondiali e Campionati Europei). Una vittoria per parte nei due precedenti che hanno avuto luogo nella Coppa del Mondo FIFA: nel 1934 (3-2 per l'Austria) e nel 1982 (1-0 per la Francia).20:16

L'Austria si schiera con un 4-2-3-1: Pentz - Posch, Danso, Wober, Mwene - Seiwald, Grillitsch - Laimer, Sabitzer, Baumgartner - Gregoritsch. All. Ralf Rangnick20:19

Si schiera in modo speculare anche la Francia (4-2-3-1): Maignan - Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández - Kanté, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Thuram - Mbappé. All. Didier Deschamps21:15

I 12 gol di Kylian Mbappé con la Francia nei maggiori tornei per nazioni sono tutti arrivati ai Mondiali. Nella sua unica precedente apparizione agli Europei, non è riuscito a tramutare in gol nessuno dei 14 tiri tentati - oltre ad avere anche sbagliato il tiro dal dischetto nei rigori contro la Svizzera agli ottavi.21:08

Austria che fin dalle prime battute dovrà fare attenzione alla pericolosità ed imprevedibilità del pacchetto offensivo francese. Griezmann è il punto di riferimento dell'attacco transalpino, l'uomo di maggior esperienza dalle cui giocate dipenderà certamente la manovra degli uomini di Deschamps. Menzione particolare per il neo acquisto del Real Madrid, Kylian Mbappé, ancora a secco di reti nella competizione - nonostante le 12 messe a segno nei Mondiali. Sicuramente il numero 10 francese cercherà in tutti i modi di timbrare il cartellino già questa sera.21:08

Manca meno di mezzora all'inizio della gara tra Austria e Francia che andrà in scena alle ore 21 alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf. Fischietto dell'incontro è lo spagnolo Jesus Gil Manzano.20:33

Le squadre sono pronte ad entrare sul terreno di gioco. Ed è ora degli inni nazionali.20:55

Si comincia con l'inno francese, salvo poi passare a quello austriaco.20:56

1' Fischia Gil Manzano. Calcio d'inizio affidato agi austriaci.21:01

2' Arriva l'Austria ad effettuare il primo taversone del'incontro, ma il cross di Mwene è facile presa di Maignan. Il portiere fa ripartire subito l'azione.21:03

3' Primo calcio di punizione in favore della Francia. Mbappé subisce fallo e Gil Manzano concede ai francesi una punizione da buona posizione.21:13

4' Sul pallone va Griezmann, ma la sua scodellata in area di rigore viene spazzata dalla retroguardia avversaria.21:05

6' Classica accelerata di Theo Hernandez che salta il primo avversario austriaco sulla trequarti, prosegue nella falcata e, al momento di scaricare la sfera, viene agganciato da Danso, secondo fallo subito dalla Francia a distanza di pochi minuti.21:07

9' Primo squillo della Francia che arriva all'8 minuto. Sul passaggio di Théo Hernández, Mbappé parte in accelerazione e calcia in porta, pronto nella risposta Pentz che devia in calcio d'angolo.21:13

15' Dopo un paio di folate offensive transalpine ora è l'Austria che prova a riaffacciarsi nella metà campo avversaria. Partita che rimane al momento equilibrata.21:17