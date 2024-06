Un'altro lancio in avanti tentato sempre da Matviyenko. Questa volta, il tentativo del difensore ucraino non è preciso e la palla viene controllata direttamente dall'estremo difensore romeno Nita.15:07

Lancio lungo dalle retrovie di Matviyenko a cercare Dovbyk in avanti. Il centravanti ucraino non riesce a controllare il pallone che finisce lentamente tra le braccia di Nita.15:05

Edward Iordanescu sceglie il modulo 4-2-3-1 con Ratiu, Dragusin, Burca e Bancu in difesa e l’estremo difensore Nita tra i pali. In mediana, Marius Marin affianca Razvan Marin mentre Stanciu, Man e Coman agiscono sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Dragus.14:34

Alla Monaco Football Arena di Monaco di Baviera, le due squadre stanno iniziando la fase di riscaldamento. Entrambe le compagini sono alla ricerca dei tre punti per cominciare al meglio la propria avventura nel torneo continentale in un girone insidioso in cui sono presenti anche Belgio e Slovacchia.14:16

Romania - Ucraina è valevole per la fase a gironi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 17 giugno alle ore 15:00 allo stadio Fußball Arena München di München.

Arbitro di Romania - Ucraina sarà Glenn Nyberg. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.

Romania-Ucraina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo è il primo incontro ufficiale tra Romania e Ucraina dopo che ciascuno dei sei precedenti si è svolto in gare amichevoli. La Romania ha vinto le prime tre tra il 2001 e il 2003, mentre l'Ucraina è rimasta imbattuta nelle ultime tre (2V, 1N, tra il 2010 e il 2016).

L'Ucraina partecipa al quarto Campionato Europeo UEFA consecutivo ma ha perso otto delle 11 partite disputate nella competizione (3V); la percentuale di sconfitte più alta tra le nazioni impegnate in più di un'edizione del torneo (73%).

La Romania partecipa al sesto Campionato Europeo UEFA, il primo dal 2016, quando finì ultima nel proprio girone con un solo punto conquistato.

In 16 partite disputate ai Campionati Europei UEFA, la Romania è riuscita a ottenere una sola vittoria (5N, 10P), contro l'Inghilterra a EURO 2000 (3-2) grazie al gol realizzato da Ioan Ganea su rigore all'89'.

Il 50% dei gol della Romania alle fasi finali dei Campionati Europei UEFA sono arrivati ​​su sviluppi da calcio piazzato (5/10 – uno da sviluppo su calcio d'angolo, uno da calcio di punizione e tre rigori). La Romania non ha segnato un gol su azione in nessuna delle ultime sette partite giocate agli Europei, con i due gol a EURO 2016 realizzati ​​su rigore da Bogdan Stancu.

La percentuale di vittorie della Romania (6%) alle fasi finali dei Campionati Europei UEFA (una vittoria in 16 partite) è la più bassa tra tutte le nazionali che hanno partecipato a più di un torneo della competizione. La Romania ha anche il rapporto gol a partita più basso di qualsiasi nazione che abbia giocato più di 10 partite alla fase finale del torneo (10 gol in 16 partite, 0,63 a partita).

L'Ucraina non è riuscita a segnare in sei delle nove partite della fase a gironi dei Campionati Europei UEFA, realizzando poi due gol in ciascuna delle altre tre: vittorie per 2-1 contro Svezia (2012) e Macedonia del Nord (2020), e sconfitta per 2-3 contro l'Olanda nel 2020.

Edward Iordănescu guiderà la Romania in uno dei principali tornei per nazioni per la prima volta. È il primo allenatore a guidare la Romania in uno di questi tornei da quando suo padre, Anghel Iordănescu, lo fece a EURO 2016. Suo padre Anghel ha infatti collezionato più panchine (15) e vinto più partite (cinque) nei principali tornei per nazioni rispetto a qualsiasi altro allenatore rumeno.

Con due gol e tre assist, Andriy Yarmolenko ha preso parte a cinque degli otto gol dell'Ucraina ai Campionati Europei UEFA (63%).

