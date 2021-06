Match stuzzicante per la statistica. La Slovacchia passerebbe il turno in caso di successo contro la Svezia, e conquisterebbe la vetta solitaria del girone qualora vinca oggi e la Spagna non vada oltre il pareggio nella sfida contro la Polonia. Gli svedesi, invece, al pari della Nazionale iberica, non possono contare sulla certezza del primo o del secondo posto, né essere eliminati dopo i verdetti di questa seconda giornata.14:35