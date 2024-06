(5) OKAY YOKUSLU (C)

Turchia - Georgia è valevole per la fase a gironi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 18 giugno alle ore 18:00 allo stadio BVB Stadion Dortmund di Dortmund.

Arbitro di Turchia - Georgia sarà Facundo Tello. Al VAR invece ci sarà Alejandro José Hernández Hernández.

Turchia-Georgia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Turchia ha vinto tre dei cinque incontri contro la Georgia in tutte le competizioni (1N, 1P), e questo sarà il primo incrocio dopo l'amichevole vinta dai turchi per 3-1 nel maggio 2012. L'unica vittoria della Georgia è arrivata in un'amichevole nel febbraio 2007 (1-0).

Questa sarà la prima partita della Georgia in un grande torneo per nazioni. Dal 2012, tre delle otto nazioni che hanno debuttato agli Europei hanno vinto la loro prima partita in assoluto (1N, 4P) - l'Ucraina che ha battuto la Svezia nel 2012, il Galles che ha battuto la Slovacchia nel 2016 e la Finlandia che ha battuto la Danimarca nel 2020.

La Turchia partecipa al sesto Campionato Europeo UEFA, ma è la prima volta che si qualifica per il torneo in tre edizioni consecutive; il miglior risultato dei turchi finora è una semifinale nel 2008.

La Turchia ha perso sei delle ultime sette partite giocate agli Europei (1V). Inoltre, nelle ultime 12 partite del torneo, solo una volta la nazionale turca ha mantenuto la porta inviolata, nella vittoria per 2-0 contro la Repubblica Ceca nella fase a gironi di EURO 2016.

11 dei 14 gol della Turchia agli Europei sono arrivati ​​dopo l'intervallo; 10 di questi sono arrivati ​​nella seconda frazione di gioco, con Semih Sentürk che ha segnato l'altro gol simile nella seconda metà dei tempi supplementari contro la Croazia nel 2008 – il gol più tardivo mai segnato agli Europei (121:01).

Includendo le partite degli spareggi di qualificazione, tra le 24 squadre qualificate al Campionato Europeo 2024, solo l'Ucraina (25 anni, 273 giorni) ha avuto un undici titolare in media più giovane rispetto alla Turchia durante le qualificazioni (26 anni, 83 giorni).

Questa è la seconda volta che la Turchia affronta una squadra alla prima partita agli Europei; nella precedente sconfitta per 1-0 contro la Croazia a EURO 1996.

Hakan Çalhanoğlu ha preso parte a più sequenze su azione che hanno portato ad un tiro rispetto a qualsiasi altro giocatore turco durante le qualificazioni a EURO 2024 (47). Le sequenze in cui ha preso parte hanno generato un valore di expected goals di 5.43, più di qualsiasi altro compagno di squadra.

Nelle qualificazioni a EURO 2024 (compresi gli spareggi), nessun giocatore ha completato più dribbling rispetto al georgiano Khvicha Kvaratskhelia (44); il calciatore della Georgia ha avuto una media di 4,8 dribbling riusciti ogni 90 minuti, il miglior rapporto rispetto a qualsiasi giocatore (min. 500 minuti giocati).

Dove vedere Turchia-Georgia di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Turchia-Georgia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 18 giugno.

Turchia-Georgia verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Turchia - Georgia sulla Guida TV.

Il calendario completo di Europei 2024