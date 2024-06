(25) EMRE CAN (C)

La Germania sfida l'Ungheria dopo aver battuto la Scozia per 5-1 nel match d'esordio, mentre l'Ungheria arriva a questo incontro dopo il ko per 3-1 rimediato con la Svizzera. 17:20

PREPARTITA

Germania - Ungheria è valevole per la fase a gironi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 19 giugno alle ore 18:00 allo stadio Stuttgart Arena di Stuttgart.

Arbitro di Germania - Ungheria sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.

Germania-Ungheria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il quarto incontro tra Germania e Ungheria in un grande torneo internazionale (Mondiali o Europei). Si sono affrontate due volte ai Mondiali 1954: l'Ungheria ha vinto 8-3 nella fase a gironi prima che la Germania Ovest vincesse 3-2 in finale. E poi si sono sfidate anche nella fase a gironi di EURO 2020 – la partita è terminata 2-2.

I tre precedenti incontri tra Germania e Ungheria in un grande torneo internazionale hanno prodotto ben 20 gol, una media di 6,7 a partita. L'Ungheria ha aperto le marcature in ciascuna di queste tre partite.

La Germania ha vinto solo una delle ultime sei partite giocate in casa contro l'Ungheria (2N, 3P): una vittoria per 2-0 in amichevole nel giugno 2016.

Dopo aver battuto la Scozia 5-1 nella prima giornata, la Germania potrebbe vincere entrambe le prime due partite in una fase finale degli Europei per la quinta volta, dopo 1972, 1980, 1996 e 2012; i tedeschi hanno poi vinto il trofeo in tre dei quattro casi precedenti, mancando la vittoria finale solo nel 2012.

L'Ungheria non ha vinto in nessuna delle ultime sette partite agli Europei (4N, 3P) da quando ha battuto l'Austria 2-0 nella fase a gironi del torneo 2016. Gli ungheresi potrebbero perdere due partite in una stessa edizione del torneo solo per la seconda volta, dopo il 1972.

Tutti e cinque i gol della Germania contro la Scozia nella partita d'esordio sono stati segnati da giocatori diversi. Sono già due i marcatori diversi in più rispetto all'intero EURO 2020 (3), mentre solo nel 1996 (6), 2016 (6) e 2012 (8), la Nazionale tedesca ne ha contati di più in una singola edizione della fase finale (escl. autogol).

L'Ungheria ha mantenuto la porta inviolata solo una volta in 12 partite agli Europei, vincendo 2-0 contro l'Austria nel 2016. Ha subito il primo gol in sette di queste 12 partite, perdendo sei di queste sette (un pareggio – contro l'Islanda nel 2016).

Kai Havertz è stato direttamente coinvolto in 13 gol (9 gol, 4 assist) nelle sue ultime 18 presenze (14 presenze da titolare) con la Germania in tutte le competizioni, con una media di una rete o un assist ogni 95 minuti in campo. Havertz ha anche segnato in ciascuna delle ultime tre partite della fase a gironi agli Europei, unico giocatore tedesco ad esserci riuscito in una fase finale.

Barnabás Varga ha segnato sette gol in sole nove presenze con la maglia dell'Ungheria in tutte le competizioni. Potrebbe diventare solo il secondo giocatore a segnare in entrambe le sue prime due presenze agli Europei con la nazionale magiara, dopo Ferenc Bene nel 1964.

Contro la Scozia nella partita d'esordio, il tedesco Toni Kroos ha completato 101 dei suoi 102 passaggi (99,0%), mentre ha effettuato ben 31 line-breaking passes, ovvero più di quanti passaggi completati in generale da qualsiasi giocatore scozzese in totale (Kieran Tierney il migliore con 30 passaggi riusciti).

Dove vedere Germania-Ungheria di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Germania-Ungheria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 19 giugno.

Germania-Ungheria verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Germania - Ungheria sulla Guida TV.

Il calendario completo di Europei 2024