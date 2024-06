Per la Serbia sarà di vitale importanza vincere, dato che la nazionale di Dragan Stojković è a zero punti dopo la sconfitta all'esordio contro l'Inghilterra. La Slovenia, dall'altra parte, è reduce dal pareggio contro la Danimarca.14:17

Le novità sono tutte in casa Serbia, dato che partiranno titolari Ivan Ilic, Dusan Tadic e Filip Mladenovic, che non erano stati schierati dal primo minuto nella gara contro l'Inghilterra. La Slovenia, invece, conferma in blocco la formazione della prima giornata.14:25

Tadic inizierà un match con la fascia da capitano della Serbia per la quarta volta in un grande torneo internazionale (Europei e Mondiali), agganciando così Stankovic come recordman di presenze da capitano della sua nazionale dal primo minuto in queste competizioni. 14:29