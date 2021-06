LIVE MACEDONIA - OLANDA 0-1 EUROPEI 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Buonasera e benvenuti alla cronaca di Macedonia-Olanda, valida per l'ultimo turno della fase a gironi di EURO2020.17:29

Da una parte l'Olanda è a punteggio pieno e vorrà chiudere al meglio il Gruppo C. Dall'altra la Macedonia è ancora a zero punti ma vorrà chiudere questo Europeo a testa alta, dando del filo da torcere agli avversari di oggi.17:54

Squadra in campo, si parte con l'inno della Macedonia del Nord. A seguire quello olandese.17:56

Palla persa in fase difensiva dalla Macedonia, con l'Olanda che però non riesce ad approfittarne.18:05

Lunga azione macedone che si conclude però con un fallo in attacco: il possesso torna all'Olanda.18:08

GOL ANNULLATO ALLA MACEDONIA! Ivan Trickovski riceve una palla filtrante e supera Stekelenburg. L'arbitro però ferma tutto per la posizione irregolare del numero 7 macedone.18:10

Bell'azione olandese con Memphis Depay che arriva in area ma non riesce a servire alcun compagno di squadra.18:11

Altro spunto di Depay, che questa volta va direttamente alla conclusione: palla che non trova lo specchio della porta.18:12

Passato il primo quarto d'ora: Olanda che gioca molto bene, con azione rapide a cui manca solo l'atto finale. Macedonia che ci prova in ripartenza.18:15

Gioco fermo, a terra Arijan Ademi che rivendica un fallo in zona offensiva.18:18

Cartellino giallo per Stefan Ristovski, che sta ancora protestando per le precedenti decisioni arbitrali.18:18

Ci prova in contropiede la Macedonia, l'azione però so conclude con un cross basso sbagliato da Ezgjan Alioski.18:22

GOL! Macedonia del Nord-OLANDA 0-1! Memphis Depay! Vantaggio olandese dopo un contropiede perfetto! Malen porta avanti l'azione con Depay, servendo anche l'assist perfetto per il nuovo giocatore del Barcellona!18:25

La Macedonia ora dovrà reagire dopo il gol subito, la tensione in campo è tanta, tenendo conto che il gol del vantaggio è partito da un presunto fallo ai danni di Pandev.18:28

Memphis Depay ha segnato il suo 28° gol per l'Olanda, solo 10 giocatori hanno fatto meglio per questa nazionale.18:34

Angolo per l'Olanda, palla al centro dell'area dove viene però fischiato fallo in attacco.18:38

Brivido per l'Olanda! Angolo macedone con Musliu che impatta di testa senza però trovare lo specchio.18:41

Grande azione personale di Depay che salta in facilità due uomini. Dimitrievski mette una pezza e sventa la minaccia.18:43

Finisce 1-0 per l'Olanda il primo tempo di questo match. Gli Orange hanno fatto vedere una buona qualità, sbagliando però un paio di occasioni di troppo. In partita la Macedonia, a cui è anche stato annullato un gol per un fuorigioco millimetrico.18:48