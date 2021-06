LIVE ITALIA - AUSTRIA 0-0 EUROPEI 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini 20:00

AUSTRIA (4-1-4-1): Bachmann; Lainer, Hinteregger, Dragovic, Alaba; Grillitsch; Laimer, Schlager, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic. All. Foda20:00

Formazioni ufficiali - Mancini preferisce Verratti e Locatelli. Di Lorenzo gioca a destra, Acerbi prende il posto dell'infortunato Chiellini. Chiesa inizia in panchina. Nell'Austria Arnautovic prima punta, confermato l'11 tipo da Foda.20:03

PRECEDENTI - Sono 36 i precedenti tra le due nazionali di Italia e Austria: bilancio a favore degli Azzurri con 16 vittorie a 12, con 8 pareggi. Nel conto dei gol segnati in questi scontri diretti, però, "vince" l'Austria: 55 a 47. L'Italia è rimasta imbattuta nelle ultime 13 sfide contro l'Austria (10 vittorie e 3 pareggi): l’ultima sconfitta degli Azzurri contro gli austriaci risale ad un’amichevole del dicembre 1960 (1-2). Il match più recente tra le due nazionali risale invece all'agosto 2008 (pareggio in amichevole per 2-2).20:04