Lato Danimarca, come non menzionare Christian Eriksen, fulcro e collante indispensabile tra centrocampo ed attacco danese. Infatti, nella fase a gironi, il numero 10 ha partecipato al 55% dei 42 tiri della Danimarca (10 conclusioni e 13 occasioni create). Il classe ’92 è diventato il primo giocatore danese ad aver registrato almeno 10 tiri e almeno 10 occasioni create in una singola edizione di un grande torneo internazionale (Mondiali/Europei).20:59

Nonostante parta anche questa sera dalla panchina, una menzione particolare va a Niclas Füllkrug - attaccante che ha dimostrato finora nella fase a gironi di essere una validissima alternativa ai titolari. Infatti, il tedesco ha segnato quattro gol in sei presenze con la Germania in grandi tornei internazionali, e sia le presenze che le reti realizzate sono arrivate da subentrato. Tra tutti i giocatori europei con almeno 100 minuti accumulati tra Coppa del Mondo ed Europei messi insieme, solo il polacco Ernst Wilimowski (uno ogni 30 minuti) vanta un rapporto tra minuti e gol migliore del tedesco (uno ogni 35). 20:56

La Germania si schiera con un 4-2-3-1: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum - Andrich, Kroos - Sané, Gündogan (C), Musiala - Havertz. All. Nagelsmann.20:10

Benvenuti alla diretta testuale di Germania - Danimarca, secondo match di serata valido per il passaggio del turno ai quarti di finale di questi EURO 2024 - dopo Svizzera vs Italia (18:00), terminata pochi minuti fa e che ha visto gli elvetici staccare il pass per i quarti.20:05

PREPARTITA

Germania - Danimarca è valevole per gli ottavi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 29 giugno alle ore 21:00 allo stadio BVB Stadion Dortmund di Dortmund.

Arbitro di Germania - Danimarca sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Tre degli ultimi quattro confronti tra Germania e Danimarca in tutte le competizioni si sono conclusi in equilibrio (completa il parziale un 2-1 per i tedeschi a EURO 2012) – un pareggio in più di quelli che le due formazioni hanno registrato nei loro primi 24 incroci (due).

La Danimarca ha perso tutte e cinque le precedenti partite agli Europei contro le nazioni ospitanti, inclusa una contro la Germania nella fase a gironi del 1988. La nazionale danese è stata eliminata dai padroni di casa dell'Inghilterra a Wembley nella semifinale del torneo precedente (2-1).

La Germania ha raggiunto la fase a eliminazione diretta dell’Europeo per la quinta volta consecutiva. Le ultime due gare in questa fase sono però entrambe terminate con una sconfitta per 2-0 – contro la Francia nella semifinale di EURO 2016 e contro l'Inghilterra agli ottavi di EURO 2020.

La Danimarca ha raggiunto la fase a eliminazione diretta dell’Europeo in due edizioni consecutive per la prima volta nella sua storia, dopo aver raggiunto la semifinale a EURO 2020. I danesi hanno vinto solo tre delle nove gare in questa fase (2N, 4P), due delle quali nella scorsa edizione.

Le due squadre ospitanti nelle ultime due edizioni dell’Europeo hanno entrambe vinto gli ottavi di finale: la Francia contro l’Irlanda a EURO 2016 a Lione e l'Inghilterra contro la Germania a EURO 2020 a Wembley. Escludendo la lotteria dei calci di rigore, le nazioni ospitanti hanno perso solo due delle ultime 14 partite a eliminazione diretta (7V, 5N), entrambe in finale ed entrambe per 1-0: il Portogallo nel 2004 contro la Grecia e la Francia nel 2016 contro il Portogallo.

La Danimarca ha vinto solo tre delle ultime 15 partite in un grande torneo internazionale (Coppa del Mondo/Europeo), pareggiandone sette e perdendone cinque. Nello specifico non ha ottenuto nessun successo nelle sette più recenti (4N, 3P), chiudendo in equilibrio ognuna delle tre nel girone in questa edizione.

Il centrocampista della Germania Toni Kroos ha completato 324 passaggi nella fase a gironi di EURO 2024, il numero più alto mai realizzato da un giocatore in una singola fase a gironi del torneo. Tra tutti i giocatori che hanno disputato almeno 1.000 minuti nella competizione dal 1980, Kroos è inoltre quello che vanta più passaggi portati a buon fine nei 90 minuti (92).

