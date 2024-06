Nonostante l'esito dell'incontro possa sembrare piuttosto scontato, almeno sulla carta, la Spagna dovrà prestare molta attenzione all'underdog della Georgia. Difatti, dopo il sorprendente 2-0 maturato contro il Portogallo, la formazione di Sagnol proverà a bissare un successo anche contro le Furie Rosse; in aggiunta, la Spagna è stata eliminata negli ottavi di finale in tre delle quattro precedenti partecipazioni a un grande torneo internazionale (Europei o Mondiale), perdendo ai calci di rigore sia al Mondiale 2022 (vs Marocco) che al Mondiale 2018 (vs Russia) e 2-0 contro l’Italia a EURO 2016.20:23