F1 diretta qualifiche Gp Brasile LIVE: tempo permettendo, McLaren favorita ma Leclerc ci proverà

Ultimo aggiornamento: 03-11-2024 11:21

Circuito Interlagos, 3 novembre 2024 – Domenica da tour de force per la F1 che oggi esagera con il Gran Premio del Brasile condensato in poche ore. Dopo la pioggia torrenziale di ieri, alle 11.30, meteo permettendo, sono previste le qualifiche mentre alle 16.30 la gara. Per la pole favorita d’obbligo la McLaren che ha fatto doppietta nella Sprint, ma occhio a Verstappen e alla Ferrari di Leclerc che venderanno cara la pelle.

Segui la diretta live delle qualifiche del GP del Brasile di F1

Abbonati qui a Now-TV per vedere la F1 in diretta streaming