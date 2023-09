Ultimo aggiornamento 02-09-2023 16:47

Qualifiche Gp Monza, Mondiale F1 2023

Circuito di Monza, 2 settembre 2023 – Si fa sul serio al Gran Premio d’Italia attesissima prova del Mondiale di Formula 1 2023. Si assegna oggi la pole position con l Ferrari che ha fatto sognare il pubblico di Monza nelle prove libere e va a caccia della prima fila con i suoi alfieri Carlos Sainz e Charles Leclerc ed una SF-23 che ha risposto bene, come nelle più rosee previsioni, sui lunghi rettilinei del circuito brianzolo dando prova di una solida velocità di punta e sembra poter tenere testa alla Red Bull, soprattutto in qualifica.

Qualifiche Gp Italia, Q2: Max si mette davanti alle Ferrari

La sfida tra Verstappen e le Ferrari entra nel vivo nelle Q2. Con gomme gialle medie molto meglio la rossa che infatti si è messa subito in pari con la Red Bull dell’olandese. Nel finale, prima Sainz poi Leclerc si sono messi davanti a tutti ma all’ultimo istante ecco arrivare il tempone di Max che si prende il miglior giro davanti alle rosse. Tribola un po’ ma si salva Hamilton. Eliminati: Tsunoda, Lawson, Hulkenberg, Bottas, Sargeant

Gp Italia: Ferrari indagata, rischio penalità in griglia

Doccia fredda per la Ferrari: Leclerc e Sainz sono sotto investigazione per non aver rispettato il tempo minimo nel giro di lancio, regola che è stata introdotta proprio a Monza! Le due rosse rischiano penalità in griglia! In Ferrari sono ottimisti circa l’investigazione di cui sono oggetto Sainz e Leclerc sull’out lap time. Le due Ferrari avrebbero rallentato per lasciar passare altre monoposto nel loro giro veloce, per questo hanno sforato il minimo

Gp Monza: Q1, la Ferrari fatica ma ingrana, Max 1°

Dopo qualche track limits che cancella diversi tempi, tra cui quelli di Verstappen e Alonso, le Q1 entrano nel vivo con la Red Bull che si mette davanti a tutti. Inizio a fatica per le Ferrari che dopo un primo tentativo poco convinto si mettono al sicuro ma comunque dietro le “lattine”. Verstappen su Red Bull ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione delle qualifiche a Monza. Il pilota Red Bull ha girato in 1:21.5. Alle sue spalle Albon con la Williams e Leclerc con la Ferrari quindi Tsunoda, Perez, Sargeant e Sainz 7°. Eliminati: Zhou, Gasly, Oco, Magnussen, Stroll

