La Ferrari sulla falsariga di Austin sta andando molto forte anche qui in Messico. Sainz soprattutto appare in palla anche perchè ha usufruito di tutti i turni di prove a differenza di Leclerc che ha dovuto cedere il volante a Bearman nelle fp1, peraltro la monoposto con l’inglese al volante è stata coinvolta in un incidente centrata dalla Williams di Albon, cosa che ha influito non poco sulle fp2 con la rossa numero 16 che è stata riparata in extremis dai meccanici di Maranello