F1 Messico, Ferrari: il capomeccanico Fusaro cade a terra, Leclerc se la ride via radio. Video virale

Un rotolone mica da ridere, per lo più in diretta tv in mondovisione. Anzi a ridere di gusto è stato Charles Leclerc e non solo lui. Piccola, ma divertente al tempo stesso, disavventura per Alessandro Fusaro capomeccanico della Ferrari che nelle operazioni di uscita dai box di Charles durante le fp3 del Gran Premio del Messico è caduto a terra indietreggiando. Uno scivolone abbastanza goffo che ha provocato grande ilarità nel box e soprattutto nel pilota monegasco che non ha mancato di commentare la cosa nel team radio. Immagini che sono diventate subito virali in rete.

Il tutto è successo non solo davanti a tutti i meccanici della Ferrari e delle scuderie contigue ma in mondovisione sotto la ripresa della tv della F1. Ma soprattutto a godersi in prima fila la scena è stato Charles Leclerc che stava uscendo dai box. Immediata la reazione divertita del pilota monegasco che in italiano ha detto via radio: “Bella questa!”. Inutile aggiungere che il video pubblicato anche dai canali ufficiali della Formula 1 è diventato virale. Poco dopo è lo stesso Alessandro sempre inquadrato dalla tv a fare segno di stare bene col pollice alto.