F1, Gp Messico 2024: orari, info e dove vederlo in tv e in streaming. Ferrari e Leclerc a caccia del bis

La F1 torna subito in pista, si corre il Gran Premio del Messico: Leclerc e Sainz chiamati a confermarsi dopo la doppietta di Austin. Tutto ciò che c'è da sapere, orari e dirette tv sulla gara messicana

Nemmeno il tempo di godersi la grande vittoria di Leclerc ad Austin e la doppietta completata da Sainz in Texas che la Formula 1 torna già in pista nel fine settimana con il Gran Premio del Messico, ventesima prova del Mondiale 2024. Si corre all’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico.

Gli spunti ovviamente non mancano. Si riparte, come detto, dalla doppietta Ferrari al Gp di Austin. Le rosse proveranno a ripetersi per regalare un’altra giornata da ricordare ai tifosi del Cavallino Rampante. Ma occhio alla battaglia sempre aperta tra Verstappen e Norris per il mondiale piloti che si è caricata di un altro momento di tensione negli Stati Uniti. Ma vediamo a che ora e dove vedere tutti gli appuntamenti in tv e streaming del Gp del Messico 2024.

Gran Premio del Messico: Ferrari per il bis, pensiero “mondiale”

La doppietta di Austin ha ringalluzzito la Ferrari che in Messico punta a fare bene, a ripetersi. Anche per rilanciarsi maggiormente nella lotta per il Mondiale costruttori dove la Red Bull dista solo 8 lunghezze e la McLaren è a 58 punti. Nel mondiale piloti discorso ai limiti dell’impossibile per Leclerc al momento terzo staccato di 22 punti da Norris e ben 79 da Verstappen. Difficile se non impossibile pensare ad una rimonta del monegasco considerando anche che quest’anno, se si esclude proprio l’olandese a inizio stagione, non c’è mai stato un dominio assoluto di una monoposto e di un pilota. L’alternanza dei successi tra Mercedes con Russell e Hamilton, la McLaren con Piastri e Norris e la Ferrari con Charles lo dimostra.

Le caratteristiche del circuito di Città del Messico

Il circuito è dedicato alla memoria dei fratelli Rodriguez, si trova a oltre 2200 metri sul livello del mare: è il più in altura di tutto il campionato, con annesse ripercussioni su aerodinamica e motore, data l’aria rarefatta (più fatica a sviluppare carico verticale, meno resistenza all’avanzamento).

Le principali caratteristiche:

Categoria di frenata: 5 (su 5)

Tempo speso in frenata: 20%

Lunghezza circuito 4.304 metri

Numero di giri: 71

Numero di frenate: 10

Le tre curve più impegnative: curva 1, curva 4 e curva 12.

Gp del Messico, dove vederlo in diretta e in differita in tv: date e orari di prove, qualifiche e gara

A causa del fuso orario, gli orari italiani delle varie sessioni sul tracciato di Città del Messico a non essere quelli canonici. L’intero programma del Gran Premio del Messico sarà trasmesso in diretta TV esclusiva su Sky. È possibile vedere il GP sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) Le qualifiche e la gara si potranno vedere gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre),ma in differita.

Io GP del Messico della Formula 1 2024 è disponibile in diretta streaming, per gli abbonati a Sky, su Sky Go o, previa sottoscrizione del ‘pass sport’, su NOW. Telecronaca di Carlo Vanzini e commento tecnico di Marc Gené, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. Le qualifiche e la gara F1 del GP del Messico si possono vedere anche gratis in chiaro in streaming sul sito tv8.it, ma in differita a partire rispettivamente dalle ore 00:30 della notte tra sabato e domenica e dalle ore 22:30 della domenica.

Il programma

Venerdì 25 ottobre

20.30: Prove libere 1 (Sky Sport F1)

23.59: Prove libere 2 (Sky Sport F1)

Sabato 26 ottobre

19.30: Prove libere 3 (Sky Sport F1)

23.00: Qualifiche (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

Domenica 27 ottobre

21.00: Gara (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

Domenica 27 ottobre