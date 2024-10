F1 Messico, Prove Libere 3: doppietta McLaren, ma la Ferrari c'è con Sainz. Verstappen in difficoltà

Il resoconto delle ultime prove libere del GP del Messico, con le due McLaren di Piastri e Norris in testa seguite da Sainz. Leclerc più indietro, Verstappen in difficoltà con la sua Red Bull

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

Le ultime prove libere del fine settimana del GP del Messico si chiudono nel segno delle McLaren. Oscar Piastri e a seguire Lando Norris dominano le FP3 con una zampata finale dove le loro MCL38 hanno giovato in particolare delle gomme soft nuove; terzo Carlos Sainz, comunque in testa prima dell’exploit papaya assieme a Charles Leclerc, il quale però alla fine conclude sesto dietro a Lewis Hamilton. Continua la tregenda di Max Verstappen, quarto a mezzo secondo e in difficoltà di aderenza con la sua Red Bull.

GP Messico, FP3: Ferrari mattatrici della prima parte di sessione

Dopo i problemi nella FP2, la Red Bull di Verstappen ha subito la sostituzione della power unit a causa di un malfunzionamento nel circuito dell’aspirazione dell’aria. La Mercedes di Russell invece è scesa in pista con un nuovo telaio, dopo essere rimasta danneggiata dallo scontro con le barriere nella sessione precedente. E proprio quest’ultimo conquista nelle prime fasi il miglior giro con 1:18.284, migliorando di 4 centesimi il tempo ottenuto poco prima da Verstappen.

Tuttavia l’ingresso in pista delle Ferrari, con gomme soft alla pari dei rivali, modifica le forze in campo: al primo tentativo Sainz segna 1:17.825, seguito da Leclerc a 64 millesimi di distanza. I due piloti si scambiano poi di posto, con Norris che intanto si migliora e si porta in terza posizione dietro i due ferraristi.

La soft fa volare Verstappen, ma poi svettano i McLaren

Sainz lima ulteriormente il suo riscontro portandolo a 1:17.447, e così anche Leclerc, stabile in seconda posizione. Chi invece inizialmente soffre è Verstappen, in difficoltà con il grip posteriore della sua monoposto. Ma l’olandese spariglia le carte dopo aver montato una gomma soft nuova, e si porta in testa con un tempo di 1:17.003.

Manco però il tempo di incassare questo signor riscontro che l’amico/rivale Norris prova a sferrare il colpo da ko scendendo sotto l’1:17, segnando 1:16.551. Un finale scoppiettante quello delle FP3, perché quasi immediatamente il compagno di squadra Piastri mette a segno 1:16.492, beffando l’altro pilota McLaren per 59 millesimi.

Tocca quindi alle Ferrari con le soft nuove: Sainz però non va oltre il terzo miglior tempo, e va peggio a Leclerc che invece staziona al quinto posto. Non rimonta neppure Verstappen, che continua a faticare con l’aderenza della sua RB20.

GP Messico, FP3: la classifica finale