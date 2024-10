Gp Messico, Leclerc carica la Ferrari e attacca Verstappen: "Max al limite delle regole". Allarme Alonso, come sta

Alla viglia del week end del Gran Premio del Messico, Charles Leclerc ha parlato in conferenza stampa del comportamento di Max Verstappen ad Austin nel duello con Norris. Stoccata verso l'olandese. Intanto Alonso non sta bene: come sta e se rischia il forfait

Ha stupito tutti e conquistato il popolo messicano presentandosi all’Autodromo Hermanos Rodriguez vestito da mariachi, i classici suonatori messicani. Inizia così col sorriso sulle labbra il Gran Premio del Messico per Charles Leclerc. E come non potrebbe dopo la vittoria in Austin dove la Ferrari ha fatto doppietta. Può essere ferro o piuma il monegasco. Che poi in conferenza attacca Max Verstappen e la sua condotta di gara dopo le polemiche per il duello tra l’olandese e Norris domenica scorsa. Intanto a Mexico City scatta l’allarme Alonso assente nel media day, non al 100% in quello che dovrebbe essere il suo 400° Gp di F1 in carriera.

F1, Leclerc versione mariachi incanta e diverte il Messico

Il personalissimo Gran Premio dello stile e dell’outfit originale in Messico, Charles Leclerc l’ha già vinto. Il pilota della Ferrari reduce dalla vittoria al GP di Austin si è presentato nel giorno del media day al GP del Messico, nel paddock, vestito da mariachi, tipici suonatori messicani, e ha sfilato per il paddock parlando la lingua del posto.

Leclerc carico a pallettoni: “Ferrari forte, mondiale costruttori si può”

Nella conferenza stampa alla vigilia del week end del Gran Premio del Messico, Charles Leclerc ha parlato della “nuova” Ferrari che dopo la vittoria di Monza ha rischiato di ripetersi a Baku e ha vinto alla grande ad Austin con tanto di doppietta: “Siamo stati costanti negli ultimi mesi e trarre il massimo dalle nostre prestazioni. Ad Austin eravamo i migliori, ma prima del Texas no. Abbiamo fatto un lavoro per ottenere il massimo e sarà così fino alla fine della stagione”.

Leclerc ha parlato della concreta possibilità di ripetere in Messico la vittoria di Austin, come al solito piedi per terra ma stavolta a differenza del solito c’è grande ottimismo confermando la voglia della Ferrari di giocarsi le sue chance per il titolo Costruttori: “Il Messico dovrebbe essere una buona pista per noi. Dobbiamo essere concentrati su noi stessi. È una fase importante della stagione e per il titolo Costruttori darò tutto”

Leclerc punzecchia Verstappen: “E’ fatto così…”

Uno degli argomenti che hanno acceso il post Gp di Austin è il sorpasso di Norris a Verstappen, nel finale, che ha visto l’inglese penalizzato per essere andato largo oltre il track limit anche se costretto dalla manovra di difesa dell’olandese. Sull’argomento si è espresso anche Leclerc a precisa domanda:

“Max guida sempre al limite del regolamento, si sa, ma è ciò che rende emozionante correre contro di lui. Sai che non ti lascerà margine e spazio. Lui va al limite e questo rende la sfida con lui entusiasmante. In generale dico che c’è bisogno di chiarezza da parte della FIA su quello che si può fare e non si può fare”

Gp Messico a rischio per Alonso? Come sta Fernando

“Fernando Alonso non si sente bene e quindi non parteciperà al media day del Gran Premio di Città del Messico”. Questo l’incipit del comunicato con cui Aston Martin ha annunciato il forfait dello spagnolo all’incontro con la stampa del giovedì in Messico. Non si sa di preciso cosa abbia l’ex pilota della Ferrari, probabile un virus che lo abbia debilitato. Ma non sembrano esserci dubbi sulla sua partecipazione a quella che sarà la sua 400^ gara in Formula 1. Lo spagnolo intanto nella prima sessione di prove libere verrà sostituito da Felipe Drugovich ma questo era già pianificato da diverso tempo. Saranno parecchi i rookie a salire sulle F1 nelle fp1, da Antonelli in Mercedes al posto di Hamilton, a Bearman per Leclerc in Ferrari.