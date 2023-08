Ultimo aggiornamento 26-08-2023 09:37

Qualifiche Gp Olanda, Mondiale F1 2023

Circuito di Zandvoort, 26 agosto 2023 – La Formula 1 torna a far rombare i motori e lo fa in casa di sua maestà Max Verstappen. Sarà lui il favorito numero uno già a cominciare dalla caccia alla pole position per il Gran Premio d’Olanda che segna la ripresa del Mondiale di F1 2023 dopo la sosta estiva. Agguerrite la McLaren, ieri davanti a tutti anche all’olandese con Lando Norris e le Mercedes con Lewis Hamilton in grande spolvero. Prime libere da dimenticare per le Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz ad arrancare. Non ci sarà Daniel Ricciardo che ieri si è fratturato il polso in un’uscita di pista in fp2, al suo posto sulla AlphaTauri, il pilota di riserva Red Bull, Liam Lawson.

Gp Olanda, segui la diretta LIVE delle Qualifiche dalla 15!