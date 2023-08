F1, pilota Red Bull Liam Lawson causa incidente spettacolare, volano monoposto. Guarda il video

Spettacolare incidente del pilota in orbita F1 Red Bull, Liam Lawson nella gara della Super Formula a Motegi.. Una carambola con auto che volano in aria, guarda il video!

20-08-2023 17:06

Manca ancora una settimana al ritorno della Formula 1 che si sta gustando gli ultimi momenti di sosta dopo le vacanze estive. Nel prossimo week end si va a casa Verstappen, in Olanda dove riparte il Mondiale di F1 2023. Proprio un pilota della cerchia Red Bull, in predicato del grande salto, Liam Lawson è stato protagonista oggi di un incidente spettacolare nella gara della Super Formula a Motegi. Una carambola da lui stesso innescata che non per fortuna non ha provocato conseguenze per nessuno dei piloti coinvolti. Ma che ha regalato immagini spettacolari da vedere e rivedere.

Super Formula: la dinamica dell’incidente di Liam Lawson

Lawson partiva terzo sulla griglia di partenza del campionato giapponese che questo fine settimana faceva tappa a Motegi. Alla partenza il neozelandese in orbita Red Bull è scattato bene, passando secondo e provando a impensierire il poleman nonchè compagno di scuderia Tomoki Nojiri ma senza riuscirci. Questo tentativo estremo gli è stato fatale: uscito sull’esterno della curva successiva, salito sul cordolo, è finito fuori pista e nel tentativo di rientrare la sua auto ha preso l’effetto pendolo andando in testacoda.

Lawson è rientrato così al centro della pista in balia della sua monoposto priva di controllo ed è stato centrato dai piloti che sopravvenivano, da qui una carambola senza fine che ha coinvolto un po’ tutti ma soprattutto Tadasuke Makino e Yuhi Sekiguchi, che sono “decollati” catapultati in aria, terminando la propria corsa contro le barriere.

Video: guarda lo spettacolare incidente di Lawson in Super Formula

Super Formula: terribile incidente, nessun ferito

I commissari hanno poi immediatamente sventolato la bandiera rossa, a causa dell’impraticabilità della pista per via dei detriti eper verificare le condizioni dei piloti. Per fortuna nessuna conseguenza fisica per i piloti coinvolti. Lo stesso Lawson è riuscito a ripartire dopo che il suo team gli ha riparato la monoposto in regime di bandiera rossa, terminando la gara al 13esimo posto (nonostante un Drive-through) dopo essere ripartito dal fondo dello schieramento. Vittoria proprio a Tomoki Nojiri partito dalla pole e che Lawson aveva cercato di insidiare all’inizio.

F1: chi è Liam Lawson, la chance Red Bull attesa da tempo

La Formula 1 l’ha sfiorata qualche settimana fa Liam Lawson. Il suo nome era venuto fuori per la sostituzione di De Vries in Alpha Tauri. Poi Helmut Marko e Christian Horner hanno preferito virare sull’affidabilità ed esperienza di Daniel Ricciardo. Lawson quindi continua il suo apprendistato, per ora in Super Formula nipponica dove ha colto già tre vittorie ed è in lizza per il titolo, dopo aver preso parte a due stagioni in Formula 2 e aver gareggiato contemporaneamente, nel 2022, in DTM, arrivando secondo.