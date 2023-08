F1, Haas gioca d'anticipo: Magnussen e Hulkenberg confermati per il 2024, ufficiale. Porte chiuse per Giovinazzi

Il Team Haas di F1 conferma la sua lineup per il Mondiale di Formula 1 prossimo anno. Anche nel 2024 la scuderia americana avrà in Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg la coppia di piloti titolare. Niente da fare per Antonio Giovinazzi

Prime ufficialità in vista del Mondiale di Formula 1 del 2024. La scuderia MoneyGram Haas F1 Team ha ufficializzato oggi la conferma della sua line up per la prossima stagione. Le monoposto della scuderia americana manterranno l’attuale coppia formata da Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen. La coppia di grande esperienza (346 gp in totale tra i due) tra il pilota tedesco e danese continuerà per la seconda stagione consecutiva.

Una notizia, comunque già nell’aria, che chiude le porte ad un eventuale ritorno almeno in ambito stelle e strisce di Antonio Giovinazzi così come per tanti piloti che aspiravano ad sedile Haas, quello di Magnussen, un po’ più vacillante visti i risultati, in vista del 2024.

F1: Magnussen e Hulkenberg ancora in Haas nel 2024

Magnussen e Hulkenberg confermati dunque. Per il danese il 2024 sarà il terzo anno di Haas dove è tornato nel 2022 prendendo il posto di Nikita Mazepin allontanato in quanto pilota russo sostenuto da sponsor del suo Paese in piena crisi mondiale dopo l’attacco di Putin all’Ucraina. Il tedesco è invece tornato in F1 proprio quest’anno dopo qualche stagione sabbatica in cui ha fatto da 3° pilota a più di una scuderia, soprattutto per forfait in epoca covid; in Haas ha preso il posto di Mick Schumacher.

In un’annata difficile per la scuderia americana, i due piloti sono riusciti a portare le loro vetture in zona punti, con Hulkenberg che ha ottenuto il miglior piazzamento della stagione fino ad oggi, un settimo posto. al Gran Premio d’Australia di aprile ma con diversi exploit in qualifica, per un totale di 9 punti. Più difficile la stagione di Magnussen che al momento ha raccolto soltanto due punti.

F1, Steiner soddisfatto della conferma di Magnussen e Hulkenberg

“Penso che si possa affermare con certezza che abbiamo avuto una coppia di piloti estremamente solida in questa stagione in Formula 1 e alla fine non c’era motivo di cercare di cambiare la situazione andando avanti – ha commentato Guenther Steiner, Team Principal, del Haas F1 Team – Kevin è ovviamente una persona molto conosciuta per noi e sono felice che ritornerà per quella che sarà la sua settima stagione con i colori Haas”.

“Con 113 partenze solo per la nostra squadra, sappiamo dove risiedono i suoi punti di forza e la sua conoscenza ed esperienza della nostra organizzazione si abbina molto bene anche a questo. Dall’altro lato del garage, Nico si è semplicemente inserito senza clamori o clamori e ha dimostrato di essere in grado di farlo essere un membro prezioso della squadra. Si sta avvicinando alle 200 presenze in Formula 1 e siamo molto felici di essere il beneficiario di quell’esperienza al volante”.

F1, Magnussen: “Stagione difficile, grazie Haas per la fiducia”

Kevin Magnussen, 30 anni, è arrivato in Formula 1 nel 2014, ottenendo un secondo posto sul podio al suo debutto per il team McLaren al Gran Premio d’Australia. È seguito un periodo alla Renault prima del suo primo periodo con la Haas (2017-2020). Ritornato nel team con un’incredibile conquista del quinto posto nel Gran Premio del Bahrain di apertura della stagione nel 2022, seguito da una prima pole position in carriera al Gran Premio di San Paolo più avanti nella stagione, il pilota danese ha celebrato 150 partenze in carriera in Formula 1 al Gran Premio d’Austria nel luglio 2023.

“Sono ovviamente molto felice di vedere il mio rapporto con il MoneyGram Haas F1 Team ampliato ancora una volta. Il mio ritorno nel 2022 è stato inaspettato ma è stato ricco di momenti salienti e, sebbene questa stagione non sia andata proprio come speravamo, siamo comunque riusciti a raggiungere i punti e a mostrare il potenziale del pacchetto che abbiamo. Ci sono ancora molte gare da disputare nel 2023 e abbiamo molto lavoro da fare per continuare a comprendere la VF-23: quell’apprendimento può essere applicato alla vettura del 2024. I miei ringraziamenti, come sempre, vanno a Gene Haas e Guenther Steiner per avermi dato l’opportunità di continuare a correre nello sport che amo”.

F1, Hulkenberg: “Finiamo bene il 2023 per fare meglio nel 2024”

Nico Hulkenberg, di anni ne ha ben 36, è tornato alle competizioni di Formula 1 a tempo pieno proprio con la Haas F1 Team nel 2023 dopo tre stagioni come pilota di riserva. Il pilota tedesco raggiungerà il traguardo delle 200 partenze in Formula 1 al Gran Premio del Messico di ottobre, Hulkenberg vanta un curriculum che comprende un totale di 530 punti in carriera segnati e 100 presenze nelle qualifiche della Q3. Una vittoria alla 24 Ore di Le Mans del 2015 con Porsche. Anche se ha lo sgradito record di essere il pilota con più gare a non essere mai salito sul podio in F1. In passato è stato vicino anche alla Ferrari.