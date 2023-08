F1, Vasseur gela le speranze Ferrari e vuota il sacco sul rinnovo di Leclerc e Sainz, spunta Hamilton

In vista della ripresa del Mondiale di F1 in Olanda, il team principal della Ferrari Frederic Vasseur fa il punto della situazione sui progressi di Maranello, sul rinnovo dei piloti Leclerc e Sainz senza nascondersi sui rapporti con Hamilton

23-08-2023 18:13

La Formula 1 si appresta a riaccendere i motori. Ancora pochi giorni e poi si torna in pista. Dopo quasi un mese di vacanza il carrozzone del circus della F1 riparte dal Gran Premio di Olanda in casa di Max Verstappen logico favorito da dominatore assoluto della stagione. In casa Ferrari un cauto ottimismo restituito dal podio di Leclerc in Belgio ma nulla di più. Un po’ quello che traspare dalle parole del team principal, Frederic Vasseur che ha fatto il punto sul suo lavoro a Maranello per riportare a vincere il Cavallino Rampante, senza nascondersi dietro il futuro dei due piloti, Carlos Sainz e Charles Leclerc dicendo la sua anche sui rapporti con Lewis Hamilton.

Ferrari, Vasseur chiede tempo: “Ci voglio due anni per i risultati”

Si sa i tifosi della rossa vorrebbero vedere subito la Ferrari tornare a vincere come succedeva non più tardi di poco più di un anno fa inizio 2022 con le pole e le vittorie a inizio stagione di Leclerc che batteva puntualmente Verstappen e la Red Bull. Poi il sogno rosso è diventato un incubo nero continuato in questo 2023 irto di difficoltà. Vasseur che ha preso il posto di Binotto si è messo al lavoro facendo shopping di ingegneri ma le sue parole sono fiduciose e ottimiste ma a lungo termine:

“È un processo molto lungo, ci sono persone che si uniranno a noi in un paio di mesi, altre che inizieranno a lavorare a partire dal 1° gennaio 2024 ed altri ancora nel mese di luglio del 2024 e addirittura qualcuno all’inizio del 2025. Ci vorrà parecchio tempo a volte anche un po’ frustante. Per vedere i risultati di queste scelte bisognerà inevitabilmente attendere due o tre anni, ma non ho mai detto che dobbiamo attendere l’arrivo di queste nuove persone per vedere un miglioramento. Credo sia possibile fare dei passi avanti anche con lo staff attuale”

Vasseur sulla Ferrari di oggi: “Siamo in lotta dietro Red Bull”

Il team principal della Ferrari è molto sincero quando analizza la stagione in corso tra alti e bassi alla ricerca di una vittoria che sarà molto difficile se non impossibile da cogliere:

“Siamo nel gruppo alle spalle di Red Bull. A volte in qualifica ce la siamo giocata anche con loro, ma finora in gara non è mai stato possibile. Non ci aspettavamo questi risultati, ma in questi casi è importante capire come si reagisce come gruppo. E la reazione è stata buona. Tornare al vertice richiede tempo”.

Ferrari, Vasseur glissa ancora sul futuro di Leclerc e Sainz

Tra i vari grattacapi di Vasseur c’è anche quello dei due piloti. Leclerc e Sainz sono in scadenza 2024 e le voci, prima sul monegasco, recentemente più sullo spagnolo, continuano a girare. Questo non sembra preoccupare il TP di Maranello che predica calma:

“Charles non si aspettava una stagione così e all’inizio ha spinto più del dovuto, ora sembra aver digerito meglio la situazione. Con Carlos siamo completamente allineati, abbiamo davanti altri diciotto mesi di contratto davanti a noi. Da entrambe le parti vogliamo iniziare il prossimo campionato con una situazione definita e questo significa che dovremo prendere delle decisioni prima della fine della stagione”.

Ferrari: Vasseur si sbilancia su Hamilton

A la Gazzetta dello Sport, Fredric Vasseur ha parlato di Hamilton, altro nome ridondante per la line up Ferrari: “Parlo con Lewis a ogni weekend di gara, ha corso per me vent’anni fa e siamo ancora vicini. Chiaramente se ci vedono insieme nel paddock viene fuori un polverone, ma il rapporto è rimasto. Non voglio paragonarlo ai nostri piloti, ma il contributo di un top driver non è solo di guida, è anche tecnico, di strategia. Può aiutare a ingaggiare un ingegnere per esempio. E in questo caso se hai Hamilton, Verstappen ma anche Leclerc è più facile…”.