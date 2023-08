F1, Verstappen nella bufera: beccato oltre i limiti di velocità col nuovo bolide, il video lo inchioda

Non inizia certo nel migliore dei modi il week end che porterà Max Verstappen verso la gara di casa. Il campione del mondo di F1 in carica, nonchè dominatore assoluto della stagione in corso e avviato verso il tris iridato, sarà il protagonista indiscusso del Gran Premio d’Olanda che riprende il Mondiale di Formula 1 dopo la sosta estiva. Olandese volante, anche troppo. Nelle ultime ore è diventato virale un video in cui Super Max spinge oltre i limiti di velocità il nuovo bolide di casa Aston Martin, sfrecciando tra le altre auto in piena autostrada.

Max Verstappen è stato beccato mentre sfrecciava con la sua auto, una Aston Martin Valkyrie, nei pressi di Nizza in Francia. Di fatti un mezzo autogol. Il video, diventato in poco tempo virale, postato sui social, lo ha fatto e condiviso l’amico e personal trainer Mark Cox. Nelle immagini si vede il pilota della Red Bull guidare in piena autostrada, nella galleria Canta-Galet in Francia, sull’autostrada A8, tra Nizza ed il Principato di Monaco, sfrecciando a una velocità di oltre 120 km/h, 124 per la precisione, come da contachilometri che si intravede nelle immagini. Un tratto dell’autostrada di Nizza dove il limite di velocità consentita è di 90 km/h.

Verstappen, quante infrazioni commesse: cosa rischia

Sembra che Verstappen abbia commesso diverse infrazioni oltre quella del limite di velocità. Nel video si vede chiaramente che Max indossa una cuffia sulle orecchie cosa assolutamente vietata dal codice stradale francese per proteggersi dal rumore molto forte del motore da 1160 cavalli del bolide. E poi sempre dalle immagini si vede anche qui abbastanza nitidamente che l’olandese effettua un sorpasso togliendo la mano destra dal volante per digitare qualche funzione sui comandi della plancia del cruscotto. Il pilota Red Bull ora rischia una multa che può andare da 750 euro a mille euro. Bazzecole per uno come lui…

Verstappen: caratteristiche Aston Martin Valkyrie e quanto costa

Il bolide guidato da Max Verstappen nel video incriminato è una Aston Martin Valkyrie, un’auto realizzata in collaborazione con Red Bull con lo zampino di quel genio automobilistico di Adrian Newey. Spinta da un V12 Cosworth da 1160 cavalli complessivi considerando anche il motore elettrico accoppiato, ne sono stati prodotti solo 150 esemplari. Il suo valore si aggira intorno ai 3 milioni di euro, per la precisione da listino 2,7 milioni.

Verstappen oltre i limiti in strada, il video che inchioda il campione