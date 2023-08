F1, GP Imola: per il recupero spunta un piano ambizioso. Le parole di Minardi

Giancarlo Minardi ammette l'obiettivo di estendere il contratto tra il GP dell'Emilia-Romagna di Imola e la F1. Si punta a recuperare la gara persa quest'anno a causa delle alluvioni, ecco come

21-08-2023 15:12

Giornalista pubblicista, già collaboratore per eventi sportivi internazionali nel campo del motorsport. Laureato in Teoria e Tecniche dell'Informazione, Master in Management dello Sport

Nel fine settimana del 21 maggio scorso avrebbe dovuto tenersi il GP dell’Emilia Romagna in quel di Imola, valido come sesto appuntamento del Mondiale di F1. Le circostanze tragiche delle alluvioni spinsero gli organizzatori, con una decisione condivisa con le autorità locali e il management del campionato, di annullare la prova. Tappa che poi non è stata recuperata per il 2023, con il ritorno previsto il prossimo anno. Ma dal circuito si studia la possibilità di estendere la presenza della gara nel calendario per un anno in più.

Il GP di Imola salta il 2023, ma tornerà il prossimo anno

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari non sarà quindi presente nella lista degli appuntamenti della F1 in questo 2023, lasciando il computo a 22 gare dopo l’annullamento di Imola (e ricordiamo ancora prima la cancellazione del GP di Shangai a causa del Covid, altrimenti avremmo avuto 24 round come previsti inizialmente), a cui era poi seguita la comunicazione ufficiale da parte degli organizzatori riguardo il rimborso dei biglietti e il fatto che la prova non sarebbe stata ripristinata in quest’anno.

Il GP dell’Emilia Romagna tornerà nel 2024, dal 17 al 19 maggio, e nelle intenzioni di ACI Sport, organizzatori ed autorità locali dovrà essere un evento di rilancio, simbolico e non solo, per il territorio martoriato dalle recenti alluvioni. Ma l’obiettivo è quello di prolungare il contratto sino al 2026, considerando che l’evento allo stato attuale farà parte del calendario della F1 sino al 2025.

Minardi: “Abbiamo un contratto sino al 2025, ma puntiamo anche al 2026”

Già allora Stefano Domenicali, amministratore delegato di Formula One Group, aveva aperto all’estensione del contratto. Obiettivo ambizioso e forse concretizzabile, stando anche alle parole di Giancarlo Minardi, a capo di Formula Imola, società che gestisce l’Autodromo. Parlando con RacingNews365, il già fondatore del team omonimo ha confidato le proprie speranze per un “Gran Premio extra in futuro”: “Per ora abbiamo un contratto fino al 2025 – ha spiegato -, ma ci piacerebbe molto organizzare il GP anche nel 2026. In questo modo saremmo in grado di restituire qualcosa alla regione, che ricava molti soldi da una gara di F1″.

“Abbiamo sostenuto molte persone in Emilia-Romagna dopo le alluvioni, ma c’è ancora da fare”

Minardi ha anche illustrato la situazione del territorio: se l’Autodromo non ha subito danni (“siamo stati molto fortunati”), lo stesso non si può dire “per il resto della regione”. ” Faenza, ad esempio, ha subito molti danni, e questo ha avuto un grande impatto sulla popolazione locale“, ha illustrato l’imprenditore. “Abbiamo subito cercato di dare molto sostegno in quel periodo, con gli aiuti da parte di diverse fondazioni e di numerose persone, molte delle quali appassionate di corse [tra l’altro, divenne virale l’immagine di Yuki Tsunoda, pilota di AlphaTauri, erede del team Minardi, che spazzava via le strade dal fango, ndr], alle quali sono ancora molto grato per il lavoro svolto insieme. Siamo stati in grado di sostenere molto persone in Emilia-Romagna, e questo è ancora necessario perché ci sono molte aziende che hanno subito danni così ingenti da non poter nemmeno aprire. Lentamente, quindi, si sta capendo quale sia il vero danno per la popolazione e la regione, che è molto grande”.

Il contributo del GP di Imola per il territorio

Quindi Minardi ha svelato il contributo dell’evento contribuisce per le casse dell’Emilia-Romagna: “Per la regione si parla di circa 270 milioni di euro all’anno che entrano grazie alla gara di F1, dando un grande impulso all’Emilia-Romagna, in cui si è affermata anche la Motor Valley italiana“.

Il prossimo anno sarà impegnativo “perché, ad esempio, anche il WEC correrà sul nostro circuito“, ha quindi concluso Minardi. “Sarà un anno così intenso che stiamo già lavorando duramente per le gare che si svolgeranno sul circuito l’anno prossimo. Siamo appassionati e organizziamo tutto nel modo più perfetto possibile, e proprio per questo ci stiamo già preparando per i prossimi grandi eventi”. Intanto, i contatti sono aperti per ottenere un appuntamento in più valido per la F1 per il 2026.