F1, qualifiche Gp Canada: pole di Verstappen. Male le Ferrari: 8° Sainz, 11° Leclerc

Ultimo aggiornamento 17-06-2023 23:57

Riassunto dell'evento

Asciutto o bagnato, caldo o freddo. Lì davanti c’è sempre lui. Max Verstappen è l’autentico dominatore della Formula 1 moderna e nelle qualifiche del Gran Premio del Canada, ottavo appuntamento del Mondiale 2023, è arrivata un’altra sua pole position. La quinta dell’anno e la numero 25 in carriera per il super olandese della Red Bull, già lanciato verso quella che potrebbe essere una grandissima domenica per lui. La chance di raggiungere Ayrton Senna a 41 vittorie è lì a portata di mano. Ancora una volta male le Ferrari: ottavo Carlos Sainz e solo undicesimo Charles Leclerc, fuori dal Q3.

Qualifiche Gp Canada: risultato definitivo

Verstappen (Red Bull) 1:25.858 Hulkenberg (Haas) 1:27.102 Alonso (Aston Martin) 1:27.286 Hamilton (Mercedes) 1:27.627 Russell (Mercedes) 1:27.893 Ocon (Alpine) 1:27.893 Norris (McLaren) 1:28.046 Sainz (Ferrari) 1:29.294 Piastri (McLaren) 1:31.349 Albon (Williams) Senza Tempo Leclerc (Ferrari) 1:20.615 Perez (Red Bull) 1:20.959 Stroll (Aston Martin) 1:21.484 Magnussen (Haas) 1:21.678 Bottas (Alfa Romeo) 1:21.821 Tsunoda (Alpha Tauri) 1:22.746 Gasly (Alpine) 1:22.886 De Vries (Alpha Tauri) 1:23.137 Sargeant (Williams) 1:23.337 Zhou (Alfa Romeo) 1:23.342

Qualifiche Gp Canada: altro sabato no in casa Ferrari

Le prove libere del venerdì avevano lasciato un ottimo segnale in casa Ferrari, dopo forse la miglior sessione del 2023 anche in ottica passo gara. Ma ogni volta quando ci sono condizioni meteorologiche miste fra gomme slick, intermedie e full wet, la Rossa di Maranello non riesce a trovare grandi prestazioni e quasi sempre ci scappa qualche eliminazione di troppo.

Leclerc è infatti uscito già in Q2 con l’11° tempo, senza riuscire ad approfittare dell’unico momento a pista asciutta, davanti a un altro big come la Red Bull di Sergio Perez. Nel Q3 ancora più bagnato poi Sainz non è andato oltre l’ottavo tempo, precedendo solo la McLaren di Oscar Piastri, che ha fatto l’incidente, e la Williams di Alex Albon, senza tempo nell’ultima manche.

Qualifiche Gp Canada: comanda sempre Max

Verstappen continua a mettersi in prima posizione con qualsiasi condizione, mentre il suo compagno Perez non riesce più a far andare la sua Red Bull da tre qualifiche di fila. A sorpresa accanto a Max sullo schieramento ci sarà Nico Hulkenberg, straordinario secondo con la Haas. Bene poi Fernando Alonso, terzo su Aston Martin, in seconda fila assieme al caro Lewis Hamilton, quarto con Mercedes.

Quinto George Russell con l’altra Mercedes, che partirà accanto all’Alpine di Esteban Ocon. In quarta fila ci sarà poi Lando Norris su McLaren davanti al suo ex compagno di squadra Sainz, che ancora una volta è il miglior ferrarista in griglia di partenza. Se la situazione della Rossa migliorerà, lo potremo capire domenica nei 70 giri di gara con lo spegnimento dei semafori alle ore 20 italiane.

