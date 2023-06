F1, GP del Canada: tutti gli orari e dove vederlo in TV e streaming su Sky e TV8

Ottava tappa del Mondiale F1 2023: date e orari di prove, qualifiche e gara del Gran Premio del Canada a Montreal. Chi trasmette in TV e in streaming

16-06-2023 11:55

La F1 si prepara al Gran Premio del Canada. Ritorno in Nord America per la Formula 1, nel weekend si correrа infatti a Montreal, dove andrà in scena l’ottavo round del Mondiale 2023. l contesto è del circuito è uno dei più familiari nel panorama del Circus moderno, in quanto dal 1978 ad oggi – dopo essere stato inserito nel calendario – non ha mai davvero dovuto cambiare i propri connotati o le proprie peculiarità. Con il passare degli anni, la pista – oggi intitolata alla memoria di Gilles Villeneuve – ovviamente è stata oggetto di modifiche con l’obiettivo di migliorare la sicurezza. Restano però fedeli le proprie caratteristiche originarie.

F1, GP del Canada: la Ferrari

La scuderia di Maranello si presenta in Nord America con la voglia di rivalsa dopo la prestazione non all’altezza in Spagna, a Barcellona.

Sul suolo iberico la Rossa ha evidenziato le ormai sempre più evidenti problematiche nella gestione delle gomme: per i due piloti, Carlos Sainz e Charles Leclerc, c’è stato veramente poco da fare. Inoltre, il monegasco aveva lamentato anche un problema tecnico sulla sua SF-23, ma alla prova dei fatti alcuna criticità è stata rilevata nei controlli successivi.

Le caratteristiche del circuito

Non c’è molto spazio per agire, in quanto il nastro d’asfalto utilizzato dalle monoposto segue le rive di un’isola artificiale ricavata all’interno del fiume San Lorenzo.

Dunque è un tracciato vecchio stile dove le vie di fuga sono minime. Ogni errore può essere pagato a caro prezzo. Specialmente arrivati in prossimità dell’ultima curva: nel corso degli anni svariati Campioni del Mondo sono andati a sbattere contro il muretto beffardamente ribattezzato “Wall of Champions”. In quel muretto, capeggia la scritta, involontariamente sarcastica, “Benvenuti in Quebec”.

Gli orari e dove vederlo in TV e streaming

Il Gran Premio del Canada sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport, dove saranno coperte tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara. Su Sky Sport F1 (canale 207) ci saranno svariati programmi di approfondimento. Per i possessori di Sky Q, la diretta integrale sarà garantita anche da Sky Sport 4K (213), salvo differenti esigenze editoriali. Inoltre sabato e domenica il canale sportivo generalista Sky Sport Uno (201) avrà modo di seguire la medesima programmazione di Sky Sport F1.

Venerdì 16 giugno (orario italiano)

Ore 19.30-20.30, Prove libere 1

Ore 23.00-00.00, Prove libere 2

Sabato 17 giugno (orario italiano)

Ore 18.30-19.30 Prove libere 3

Ore 22.00, Qualifiche

Domenica 18 giugno (orario italiano)

Ore 20.00, GARA

Le qualifiche e la gara sono trasmesse in differita anche su Tv8: guarda la GUIDA TV per conoscere gli orari precisi.

