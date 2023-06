F1, Verstappen può eguagliare Senna: “Ma attenzione alla pioggia”

Il campione della Red Bull predica prudenza per Montreal e snobba gli aggiornamenti dei rivali: “Dobbiamo guardare solo a noi stessi”

16-06-2023 11:07

A Montreal, nel Gp del Canada, Max Verstappen può eguagliare il record di vittorie di Ayrton Senna, ossia 41. Il due volte campione del mondo, intervistato sul sito ufficiale della Formula 1, preferisce però concentrarsi su altri obiettivi e record. Non solo: predica prudenza per le condizioni meteo che si potranno trovare.

Finora la RB19 è stata praticamente perfetta ed è imbattuta nei primi sette Gp della stagione. Verstappen però mette tutti in guardia: “Credo di essere in un buona condizione di forma, e la macchina è ottima da guidare, ovviamente ci sono cose che possono essere ancora migliorate, ma è anche vero che si si può far il setup ed entrare nella giusta finestra in tempi piuttosto rapidi, e questo aiuta molto il lavoro in un weekend di gara. In questo fine settimana è però prevista pioggia, e questo può mettere in difficoltà la finestra di esercizio perché possono succedere molte cose, ma finora è stato un ottimo inizio di stagione”.

Red Bull troppo forte. Gli avversari stanno provando ad avvicinarla: la Mercedes ha già corso dopo gli aggiornamenti, mostrando dei progressi; a Montreal toccherà alla Aston Martin gareggiare riveduta e corretta. Ma Verstappen pare snobbare tutto ciò, forte della forza della sua monoposto: “Per quanto mi riguarda cerco sempre di migliorarmi rispetto a quanto fatto negli ultimi anni, a volte non si vede semplicemente guardando i risultati o le vittorie, ma ci sono sempre cose sulle quali si può migliorare, ed è quello che cerco di fare sempre. Dobbiamo aspettare e vedere quanto siano efficienti gli aggiornamenti che porteranno qui l’Aston Martin o quanto riuscirà a migliorare la Mercedes, ma dal mio punto di vista dobbiamo solo concentrarci su noi stessi perché tutto il resto non lo puoi controllare. Dobbiamo solo vedere la nostra auto e quello che abbiamo imparato nelle gare precedenti per provare a esprimere il meglio di noi stessi”.