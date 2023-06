Ferrari, la promessa di Vasseur a Leclerc e Sainz per il Canada

Il team principal del Cavallino ha confermato gli aggiornamenti visti nel GP di Spagna per la gara di Montreal, con Leclerc e Sainz chiamati a riscattarsi.

15-06-2023 18:16

La F1 torna in pista questo weekend: dopo il GP di Spagna il calendario prevede la tappa in Canada, nel circuito di Montreal intitolato all’ex pilota Ferrari Gilles Villeneuve. Nell’ultima uscita il Cavallino ha dimostrato ancora una volta di essere in grande difficoltà e di non riuscire a ostacolare la supremazia della Red Bull: nel circuito in Catalogna Sainz ha chiuso al quinto posto dopo essere partito dalla seconda piazza, solo undicesimo Leclerc.

Ferrari, aggiornamenti confermati in Canada

La Ferrari si è presentata in Spagna con degli aggiornamenti che hanno evidentemente bisogno di tempo per dare un segnale tangibile e, infatti, sono stati confermati dal team principal Vasseur, anche perché in linea di massima hanno funzionato. La speranza del Cavallino adesso è di ottenere risultati, che stanno scarseggiando in questo inizio di campionato molto amaro.

Ferrari, le parole di Vasseur

Queste le parole del team principal della Ferrari Vasseur in vista della prossima gara: “Arriviamo in Canada consapevoli di dover continuare a migliorare il rendimento in gara della SF-23. Abbiamo confermato gli aggiornamenti introdotti in Spagna che hanno funzionato, permettendo a Carlos e Charles di poter contare su una vettura più costante nelle prestazioni la domenica“.

“Lo scorso anno sia Sainz che Leclerc furono grandi protagonisti di questa corsa – continua Vasseur -, il primo perché riuscì a mettere pressione dal primo all’ultimo giro a Verstappen, il secondo perché fu chiamato a una grande rimonta dal fondo della griglia. Abbiamo tanti tifosi in questo Paese e vogliamo regalare loro una buona prestazione di squadra”.

Ferrari, Le Mans sia di ispirazione

La Red Bull parte come al solito favorita, la Mercedes ha dimostrato di essere in grande forma in Spagna e in Canada vorrà assolutamente dare continuità al proprio lavoro. La Ferrari non dovrà commettere errori per lottare almeno per il podio: Leclerc e Sainz potranno magari prendere ispirazione dagli eroi della 24 ore di Le Mans, con il Cavallino che ha trionfato nella 100esima edizione della gara più famosa al mondo dopo decenni di assenza.