F1, Ferrari: in discussione Vasseur, piace l'eroe di Le Mans Coletta

Il regista che ha portato la Rossa al successo alla 24 Ore di Le Mans è indicato come il successore dell'attuale team principal del Cavallino che non può più sbagliare.

14-06-2023 11:44

C’è una Ferrari che arranca e una che festeggia. In F1, la Rossa non riesce ad esprimere il suo potenziale e Frederic Vasseur è già nel mirino della cristica. Si guarda al capolavoro di Antonello Coletta a Le Mans.

F1, la Ferrari non va: Vasseur in discussione

La prima parte della stagione di F1 è stata un vero calvario per la Ferrari. Mai davvero competitiva, la Rossa sta faticando enormemente. In molti puntano il dito di Frederic Vasseur, chiamato al termine della scorsa stagione per prendere il posto di Mattia Binotto.

L’attuale team principal del Cavallino Rampante non riesce a trovare il modo di far rendere la SF-23 al meglio. Il duo Leclerc-Sainz è sempre più impaziente, così come il popolo della Ferrari.

Ferrari, a Le Mans solo applausi per Coletta

Se Frederic Vasseur è in estrema difficoltà, sta festeggiando alla grande Antonello Coletta, responsabile Attività Sportive GT della scuderia di Maranello e, di conseguenza, uomo guida della Ferrari che ha trionfato alla 24 Ore di Le Mans.

Un trionfo che ha esaltato tutti, compreso Charles Leclerc, presente all’evento e sicuro che, prima o poi, gareggerà nella 24 Ore di Le Mans: “Di sicuro un giorno voglio spuntare questa casella, quando sarà non ne ho idea. Ma sono estremamente orgoglioso di quello che ha fatto la Ferrari, è stato pazzesco”, le sue parole a Eurosport.

Ferrari, su Vasseur l’ombra ingombrante di Coletta

Appare abbastanza chiaro che Antonello Coletta possa essere il futuro della Ferrari anche in F1. Già in passato è stato vicino a ricoprire un ruolo importante all’interno del team Ferrari di Formula 1.

Se i risultati di Frederic Vasseur dovessero continuare ad essere altamente negativi, non è escluso che, nel prossimo futuro, la prestigioso ma anche complicata funzione di team principal della Ferrari in F1 possa essere affidata al mago Antonello Coletta, colui che ha contribuito a tingere di rosso Ferrari la 24 Ore di Le Mans. Diventerebbe l’uomo a cui affidare il tanto atteso rilancio del Cavallino in F1.