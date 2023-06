Le Mans, Leclerc: "Sarebbe un onore guidare qui la Ferrari"

Il pilota monegasco: "Un’emozione davvero incredibile, specialmente vincere questa edizione del Centenario".

12-06-2023 17:28

Ieri è stata una giornata storica per la Ferrari: il Cavallino ha conquistato la 100esima edizione della 24 ore di Le Mans, considerata da molti come la gara più bella e famosa al mondo. La scuderia di Maranello è tornata a correre dopo mezzo secolo di assenza e ha ottenuto una vittoria che mancava dal 1965. Gli eori sono stati Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi.

Magari un giorno potrebbe essere invece proprio Charles Leclerc a conquistare Le Mans con la Ferrari. Ai microfoni di Eurosport, il pilota monegasco non ha nascosto questo desiderio: “Guidare qui una Ferrari? Perché no! Non so quando, ma so che sarebbe un grande onore poterlo fare“.

Leclerc è un tifoso della Rossa e dopo l’impresa del Cavallino a Le Mans ha manifestato con queste parole le sue sensazioni: “Un’emozione davvero incredibile, specialmente vedere una Ferrari che vince questa edizione del Centenario. Purtroppo ci sono stati problemi per la seconda auto (Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen), potevano arrivare sul podio. Ma sono comunque felicissimo“.