Ferrari-Leclerc, nessuna frattura: le parole di Charles su Vasseur

In un'intervista a RacingNews365 il pilota monegasco approva il team principal nonostante il pessimo avvio del Mondiale di F1: "Vuole rafforzare il team con nuovi talenti".

10-06-2023 15:06

L’era di Frederic Vasseur alla Ferrari non è certo cominciata nel migliore dei modi: il Cavallino dopo le ambizioni sbandierate durante la presentazione della SF-23 si è ritrovato quarta forza del circus, e in classifica Carlos Sainz e Charles Leclerc sono rispettivamente al sesto e settimo posto dopo sette Gran Premi.

Nel team però c’è ottimismo per il nuovo corso intrapreso dalla scuderia di Maranello: lo stesso Charles Leclerc in un’intervista a RacingNews365 ha espresso fiducia nei confronti del team principal francese, che sta cominciando a cambiare alcuni dettagli che secondo il driver monegasco hanno penalizzato la scuderia italiana negli ultimi anni.



Ferrari, Leclerc approva Vasseur: “Approccio giusto”

“Vasseur si è integrato nel team senza sconvolgimenti. Non ha cercato di stravolgere le cose, e credo che sia proprio quello che ci vuole. Stiamo parlando di tanti cambiamenti sottili che vanno nella direzione che lui ha in mente e credo sia fantastico, è l’approccio giusto”.

Lentamente, Vasseur sta introducendo nuove persone in squadra: “Penso che abbia espresso con chiarezza la volontà di rafforzare il team con nuovi talenti. Questo è fondamentale perché può portare una prospettiva differente rispetto a chi proviene da altre squadre”.

Leclerc: “Vasseur mi conosce bene, apprezzo la sua franchezza”

Il pilota del Principato e il dirigente francese si conoscono dalle formule minori, Vasseur era stato il capo squadra di Leclerc alla Sauber ai tempi del suo debutto nel 2018: “Abbiamo sempre goduto di un rapporto eccezionale. Ha una conoscenza molto profonda di me come pilota. Apprezzo molto la sua franchezza con me, è molto onesto, un approccio che ritengo sarà di grande beneficio per me in futuro”.

Ferrari, Leclerc: “Lottiamo per migliorare in Canada”

Accostato nelle ultime settimane a Mercedes, Aston Martin e Alpine, Leclerc sembra invece ben determinato a proseguire la sua carriera in Ferrari. Negli scorsi giorni il monegasco ha effettuato a Barcellona alcuni test per le gomme 2024, ed ha espresso la sua soddisfazione, rilanciando le sue speranze per il futuro: “Abbiamo completato molti giri, più di due Gran Premi. È bello essere ritornato in macchina, abbiamo fatto tanti giri ed è positivo farli con questa macchina: il feeling non è ancora dove vogliamo”.

“Oggi è stato un test rivolto alle gomme ma anche sulle sensazioni alla guida. Prossima gara Montreal, lavoreremo sodo per provare a metterci al passo con gli altri e lottare per un piazzamento migliore in Canada”.