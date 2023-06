F1, delusione in Ferrari dopo il GP di Spagna: l'amarezza di Sainz e Leclerc

Quinto posto per lo spagnolo e undicesimo per il monegasco a Barcellona. La SF-23 continua a non essere competitiva nei confronti della Red Bull e nemmeno della Mercedes.

04-06-2023 18:55

Siamo arrivati alla settima gara del Mondiale 2023 di Formula 1 e i discorsi sulla Ferrari restano sempre gli stessi. La domenica le prestazioni non sono affatto buone e oltre alla Red Bull si va indietro e tanto rispetto alla Mercedes. A Barcellona la Rossa di Maranello ha chiuso con il quinto posto finale di Carlos Sainz, che partiva in prima fila, e con l’undicesimo di Charles Leclerc, che scattava dalla pit-lane.

Ferrari, Sainz sperava di andare sul podio a casa sua

Molto deluso dopo questo Gran Premio di casa è di sicuro Sainz, che dal secondo posto in griglia di partenza desiderava quanto meno di concludere sul podio. Invece, oltre alla Red Bull del dominatore Max Verstappen si è dovuto arrendere alle due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, ma anche a Sergio Perez. un quinto posto finale che lascia pochi dubbi.

Così Sainz ai microfoni di Sky Sport F1: “Ho provato tutte le gomme, ma questo è un circuito difficile per noi. C’è tanto degrado, poi ci sono tante curve veloci. In questo sappiamo di non essere forti. Conosciamo le nostre debolezze, abbiamo aperto una finestra nello sviluppo in vista del futuro e aspettiamo piste in cui potremo andare meglio di Barcellona”.

Ferrari, Leclerc non può nascondere le sue emozioni

Dopo la difficilissima qualifica e il penultimo tempo, Leclerc è partito poi dalla pit-lane dopo i vari cambi alla power unit e al retrotreno della sua Ferrari. Poi al traguardo è arrivato solo 11°: “Purtroppo, andava meglio oggi, ieri non riuscivo a guidare per il posteriore. Però il problema era l’anteriore. Abbiamo un’inconsistenza incredibile. Con lo stesso compound, non capiamo perché uno stint va bene e uno no”.

Leclerc a Sky davvero non si capacita della difficile situazione: “Siamo inconsistenti, dobbiamo lavorare molto su tutto ciò. In queste condizioni è stato difficile gestire la gomma, ma i miglioramenti ci sono stati nel weekend. C’è tanto da sfruttare, perché c’è del potenziale. È stata una gara deludente, difficile con le gomme. È un problema impossibile da capire, non abbiamo la soluzione al momento”.

Ferrari, Vasseur sa che c’è ancora tanto da fare

Un solo podio in queste sette gare per la Ferrari. Non un gran bel modo per Frédéric Vasseur di iniziare la sua avventura come team principal del Cavallino Rampante. A Sky il francese ha voluto raccontare così i problemi della SF-23: “Questa macchina ha del potenziale, ma fatichiamo in gara. Non è un problema di mescola, né di degrado. Ci sono enormi differenze tra gli stint”.

Prestazioni diverse nelle varie fasi della gara, ovvero la costante della Ferrari in questo 2023. Per Vasseur però ci può essere anche un filo di ottimismo: “Dal punto di vista degli aggiornamenti penso che abbiamo fatto un passo in avanti: ci sono i problemi, ma dobbiamo lavorare“. Fra due settimane il prossimo banco di prova sulla pista di Montreal per il GP del Canada.