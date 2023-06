F1, la diretta del GP di Spagna sul circuito di Barcellona. LIVE

Cronaca in diretta

Ottava gara da calendario ma in realtà settima sfida stagionale per i piloti alla luce della cancellazione del GP dell'Emilia-Romagna; scuderie che tornano a sfidarsi in pista a distanza di una sola settimana dal GP di Monaco vinto da Verstappen.

Al termine delle qualifiche pole position per Verstappen che scatterà in prima fila davanti alla Ferrari di Sainz, seconda fila per Norris ed Hamilton mentre delusione per il pubblico di casa visto che Alonso partirà soltanto dalla nona posizione.

Qualifica con luci e ombre per la Ferrari che piazza Sainz in prima fila ma è costretta a rincorrere con Leclerc limitato da un problema in Q1 che lo costringerà a partire in 19esima posizione. Male anche Sergio Perez solo 11esimo e distante più di un secondo dal compagno di scuderia.

Piloti che cercano la concentrazione in griglia di partenza. Dieci minuti al via della gara.

La Formula 1 torna in pista e lo fa col GP di Spagna, ottavo appuntamento del Mondiale 2023. Il Gran Premio di Spagna si corre sul circuito di Catalunya a Montmelò, Barcellona. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (144 pt.) Sergio Perez (105 pt.) Fernando Alonso (93 pt.) Lewis Hamilton (69 pt.) George Russell (50 pt.)

Una Ferrari davanti, o quasi, una indietrissimo e il solito Max Verstappen in pole position. Così partirà il Gran Premio di Spagna ottava prova del Mondiale di F1 2023 sul circuito di Barcellona-Montmelò. Davanti a tutti, al palo, ci sarà l’olandese volante della Red Bull, al suo fianco in prima fila un brillante Carlos Sainz, secondo con la Ferrari. Malissimo purtroppo l’altra rossa di Charles Leclerc, fuori già in Q1 per problemi alla sua vettura, che partirà ultimo dalla pit lane dopo aver cambiato diverse parti della sua Ferrari.

Alle spalle di Verstappen e Sainz ci sono state un po’ di sorprese, come il terzo crono della McLaren di Lando Norris e il quarto dell’Alpine di Pierre Gasly però retrocesso di ben 6 posizioni per due impeding in qualifica. Sale così in seconda fila Lewis Hamilton, 5° crono con Mercedes, davanti a Lance Stroll, Esteban Ocon e un ottimo Nico Hulkenberg con la Haas. In top ten anche Oscar Piastri. Male altri due big: la Red Bull di Sergio Perez e la Mercedes di George Russell, partiranno solo 11° e 12°. Sono previsti 66 giri. Partenza in programma alle 15.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Carlos Sainz (Ferrari)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Lance Stroll (Aston Martin)

6. Esteban Ocon (Alpine)

7. Nico Hulkenberg (Haas)

8. Fernando Alonso (Aston Martin)

9. Oscar Piastri (McLaren)

10. Pierre Gasly (Alpine)* penalizzato di 6 posizioni

11. Sergio Perez (Red Bull)

12. George Russell (Mercedes)

13. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

14. Nyck de Vries (AlphaTauri)

15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

17. Kevin Magnussen (Haas)

18. Alexander Albon (Williams)

19. Logan Sargeant (Williams)

20. Charles Leclerc (Ferrari)* partirà dalla Pit-lane