F1, GP Spagna: cambia ancora la griglia, Leclerc parte dalla pit-lane

04-06-2023 12:26

Sembra davvero non esserci pace per Charles Leclerc in questo weekend di Barcellona. Il Gran Premio di Spagna del pilota monegasco non inizierà infatti dal 19° posto della griglia di partenza, bensì dalla pit-lane. La Ferrari ha deciso di sostituire degli elementi della power unit e di cambiare il retrotreno sulla vettura numero 16, che ha avuto una qualifica davvero molto complicata.

La Ferrari sostituisce power unit di Leclerc

Dopo qualche problema nelle terze e ultime prove libere, Leclerc non è riuscito ad andare oltre il penultimo tempo nel Q1 ed essere così subito eliminato nella prima manche delle qualifiche. Adesso i suoi 66 giri del GP di Spagna inizieranno dalla corsia box. In prima fila invece il compagno di squadra Carlos Sainz, alle spalle della Red Bull del leader iridato Max Verstappen.

F1, GP Spagna: la nuova griglia di partenza

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Carlos Sainz (Ferrari)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Lance Stroll (Aston Martin)

6. Esteban Ocon (Alpine)

7. Nico Hulkenberg (Haas)

8. Fernando Alonso (Aston Martin)

9. Oscar Piastri (McLaren)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Sergio Perez (Red Bull)

12. George Russell (Mercedes)

13. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

14. Nyck de Vries (AlphaTauri)

15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

17. Kevin Magnussen (Haas)

18. Alexander Albon (Williams)

19. Logan Sargeant (Williams)

20. Charles Leclerc (Ferrari) Pit-lane