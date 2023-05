F1, qualifiche Gp Miami: Perez fa la pole, sbagliano Leclerc e Verstappen

Ultimo aggiornamento 07-05-2023 00:05

Riassunto dell'evento

Tutti aspettavano Charles Leclerc e Max Verstappen, ma alla fine a sorridere dopo il sabato del Gran Premio di Miami è Sergio Perez. Il messicano della Red Bull è infatti l’autore della pole position del quinto appuntamento stagionale, la seconda dell’anno per lui e la quarta per la scuderia campione del mondo in carica. 1:26.841 nel Q3 davanti all’Aston Martin di Fernando Alonso, anche lui così in prima fila, e alla Ferrari di Carlos Sainz, che partirà terzo.

Male invece i due protagonisti di questa Formula 1. Errore nel primo giro lanciato e poi addirittura a muro nel secondo tentativo per Leclerc, che scatterà soltanto settimo con la sua Ferrari. Mentre, Verstappen non ha concluso il primo giro per qualche sbaglio di troppo e non ha potuto terminare il secondo per la bandiera rossa causata proprio dal ferrarista. Il campione del mondo e attuale leader della classifica iridata partirà così appena nono.

Qualifiche Gp Miami: risultato definitivo

Perez (Red Bull) 1:26.841 Alonso (Aston Martin) 1:27.202 Sainz (Ferrari) 1:27.349 Magnussen (Haas) 1:27.767 Gasly (Alpine) 1:27.786 Russell (Mercedes) 1:27.804 Leclerc (Ferrari) 1:27.861 Ocon (Alpine) 1:27.935 Verstappen (Red Bull) Senza tempo Bottas (Alfa Romeo) Senza tempo Albon (Williams) 1:27.795 Hulkenberg (Haas) 1:27.903 Hamilton (Mercedes) 1:27.975 Zhou (Alfa Romeo) 1:28.091 De Vries (Alpha Tauri) 1:28.395 Norris (McLaren) 1:28.394 Tsunoda (Alpha Tauri) 1:28.429 Stroll (Aston Martin) 1:28.476 Piastri (McLaren) 1:28.484 Sargeant (Williams) 1:28.577

Qualifiche Gp Miami: Ferrari a due facce

La troppa foga di Leclerc ha colpito ancora. Dopo l’errore al primo giro di Melbourne con tanto di ritiro istantaneo, a Baku il monegasco aveva sfruttato tutto al massimo con il primo podio dell’anno dopo la bella pole position. Invece a Miami il ferrarista ha fatto due errori importanti alla stessa curva sul finale di tutti e due le giornate. A muro con l’anteriore in chiusura delle seconde prove libere venerdì e soprattutto a muro con il posteriore negli ultimi e decisivi istanti del Q3 in qualifica.

Se così Leclerc partirà soltanto settimo, Sainz avrà una bella occasione scattando dalla terza casella dello schieramento. Lo spagnolo è migliorato giro dopo giro, arrivando di fatto al livello di performance del compagno di squadra e gli è ancora davanti nella classifica iridata. Nell’ultima gara non si era mai trovato bene, ma a Miami può puntare da subito al podio e magari tentare in partenza di mettersi davanti a Perez e Alonso, che saranno lì in prima fila.

Qualifiche Gp Miami: grande attesa per la gara

La griglia di partenza del Gp di Miami è così davvero molto particolare con Perez, Alonso e Sainz che tenteranno magari di scappare al via. Quindi le grandi rivelazioni Magnussen e Gasly davanti alla Mercedes di Russell. Leclerc in quarta fila con Ocon e Verstappen in quinta con Bottas cercheranno a tutti i costi di rimontare già dal primo giro. Ci proverà anche Hamilton dalla settima fila dello schieramento di partenza.

Grande attenzione alla differenza di prestazione fra le tre mescole Pirelli per la strategia di gara, anche se il Gp di Miami potrebbe non essere tutto asciutto. C’è infatti l’incognita meteo con la pioggia attesa forse nel pomeriggio americano. Sul bagnato non si è mai girato dall’inizio del Mondiale 2023. Gara importantissima per il campionato, con Perez a soli sei punti da Verstappen. Partenza alle 15:30 locali, alle 21:30 italiane.

